Nieuw in de Autoblog Garage, een Jaguar XJ8

En met deze titel heb je meteen het antwoord op de gecombineerde lezersvraag van afgelopen week; welke auto komt de Autoblog Garage per direct opvullen? Inderdaad, een Jaguar XJ8.

Soms komen er momenten in je leven die je niet helemaal vooraf voorzien had. Zo ook in mijn geval. Na een verhuizing naar Spanje, is ondergetekende weer terug in Nederland. Misschien voor twee maanden, misschien voor een jaar, misschien wel voor altijd. Niemand die het weet. Vraag er maar niet naar verder.

Naast alle perikelen die bij zo’n internationale verhuizing horen (hoe krijg ik mijn elektrische fiets van Spanje naar Nederland bijvoorbeeld) zijn er ook zaken die direct geregeld moeten worden en dus niet kunnen wachten.

Welke auto ga ik bijvoorbeeld kopen om me hier van A naar B te verplaatsen. De Porsches staan namelijk op Spaans kenteken en blijven daar.

Eindelijk een Jaguar in de Autoblog Garage

Zoals ik al aangaf in de Lezersvraag van afgelopen dinsdag, ben ik er eens ‘rustig’ voor gaan zitten. Want dat ik snel een auto nodig had voor in de Autoblog Garage, betekende niet dat ik daarom maar voor de geijkte opties zou gaan. Nee, kom op zeg, een Toyota Yaris Verso kan altijd nog. Ik wilde iets leuks.

En er zijn gelukkig zat leuke opties. Helaas zijn dat meestal niet de verstandigste keuzes, zeg ik met gevoel voor understatement. Een ouwe Jeep Cherokee bijvoorbeeld. Enorm leuk, maar niet het toonbeeld van betrouwbaarheid. Of een occasion Citroën C6. Van hetzelfde laken een pak.

Maar omdat vast stond dat ik een gok ging wagen, heb ik eindelijk gedaan wat ik al zeker 10 jaar wilde doen. Ik ben op zoek gegaan naar een Jaguar XJ van de X350 serie. Slim? Niet bepaald. Maar leuk? Dat zeker!

Wordt het een XJ6 of toch een XJ8

Het handige van snel een auto nodig hebben, is dat je niet zo heel kieskeurig kunt zijn. Daarmee heb je veel sneller een auto onder je billen. Of dat slim is, laat ik opnieuw even in het midden (want nee), maar het zet wel zoden aan de dijk.

De enige voorwaarde die ik stelde is dat de aanschafprijs niet al te hoog moest zijn, zodat ik geld overhield voor de noodzakelijke reparaties en dat er een sluitende onderhoudshistorie bij moest zitten. En dan is het prijsschieten. Want ze zijn niet duur om te kopen, die XJ’s.

Het liefst had ik een XJ6 gehad. De 6-pitter is sterk genoeg voor de relatief lichte aluminium auto en verbruikt net even iets minder brandstof. Alleen waren die er niet in het door mij gestelde budget van €weinig, of ze waren echt extreem gaar. Maar er waren wel voldoende XJ8’en te krijgen. Dus… de Autoblog Garage zou een 8-pitter rijker worden.

Een V8 had ik nog nooit gehad

En wat schetste mijn verbazing, er stond er eentje met de 3,5 liter V8 te koop, vlakbij mijn nieuwe Nederlandse woonplaats. Veel kilometers (275.000), maar goede bak en motor en volgens de verkoper was de luchtvering goed, was hij aantoonbaar goed onderhouden en had hij geen noemenswaardige problemen.

Dus meteen bij thuiskomst in Nederland een proefritje gemaakt, nogmaals gevraagd of de eerder genoemde mankementen echt niet aanwezig waren en de gok gewaagd. Ik heb voor een habbekrats een Jaguar XJ8 gekocht.

En nogmaals, de verkoper zei dat hij goed was. Dat staat op digitaal papier zelfs. Maar mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn, zal ik er een mooi extra artikel aan wijden hier op Autoblog. Vanzelfsprekend met naam en toenaam van de verkopende partij. Zo ben ik dan ook wel weer… (knipoog emoji)

Hoe bevalt de Jaguar XJ8?

En dan het rijden. Da’s in 1 woord hartstikke leuk. En dat zijn inderdaad 2 woorden. Want na bijna een week doet hij het nog steeds en dat is best prettig. En als hij de eerste week doorkomt, lukken de komende 12 maanden meestal ook wel, weet ik uit ervaring. Heb vaker van dit soort ‘slimme’ autokeuzes gemaakt namelijk.

Natuurlijk is hij niet nieuw. Sterker, hij is 19 jaar oud en wordt dus als youngtimer gereden. Dat scheelt toch weer in de onderhoudskosten, die er zeker aan zitten te komen. Als eerste moet ik namelijk nieuwe banden hebben, nu zit er een aantal winterbanden onder (3 stuks) en die moeten vervangen worden door 4 gloednieuwe zomerbanden. En mocht je het je afvragen, de vierde band is de reserveband. Ik weet het, zeg maar niks…

De vraag is, ga ik dan voor kwaliteit, of voor goedkope Chinese troep? Ik neig naar het eerste, maar ik wil de XJ8 aan de andere kant wel voor zo weinig mogelijk geld rijdend houden. Is ook een soort van sport. Veel geld spenderen doe ik wel aan auto’s voor de lange termijn… Misschien weet jij als lezer nog wel een gulden middenweg voor welke banden ik moet gaan.

Wat ik ook graag zou willen weten is of er ergens in het land een betrouwbare Jaguar specialist zit, waar ik de XJ8 naartoe kan brengen voor het laten nakijken van het koelsysteem. Ik denk dat daar een lek in zit, want op dag 4 moest ik de koelvloeistof al bijvullen. Over een paar dagen weet ik het dus zeker of het kapot is, mocht het lampje weer gaan branden.

De koets is niet smetteloos, verre van zelfs, maar er zit vrijwel geen corrosie op. Best knap na 19 jaar in Nederland rondrijden. En het verbruik valt ook behoorlijk mee, mits je je inhoudt met de rechtervoet. Gemiddeld zit ik op 1 op 11,2 nu, waarbij ik vrijwel geen snelwegkilometers heb gemaakt, voornamelijk stad en provinciale weg. Lekker 80 cruisen en geen haast hebben.

Al met al weet ik dat ik een enorme gok heb genomen, maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat ik alleen de probleempjes ervaar waar ik vooraf al op had gerekend. Daar til ik dus niet te zwaar aan en pas als het echt moet, ga ik daar wat aan laten doen.

Laten we hopen dat ik er over een maand nog zo over denk…

