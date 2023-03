Lightship caravan is geheel elektrisch (ja, caravan)

Met de Lightship caravan kun je eindelijk kamperen met je elektrische auto.

Elektrisch kamperen is niets nieuws. Zo zijn er diverse elektrische campers. Dat zijn in principe gewoon elektrische bedrijfswagens die omgebouwd zijn. Maar hey, daar is niets mis mee. Veel campers zijn immers omgebouwde bedrijfswagens (of staan op basis van een bedrijfswagen). Ook kun je een caravan achter je elektrische auto monteren.

Het nadeel van een caravan is dat de actieradius flink afneemt door de toegenomen weerstand en het hogere gewicht. Met je EV dagelijks 300 km afleggen naar je werk is geen probleem met de meeste EV’s. Maar met een caravan gaan we ervan uit dat je ergens naartoe wenst te gaan. Dan is het minder leuk dat je zes keer moet laden voordat je ver van huis maar in je sas bij de Brennerpas bent.

Elektrisch!

Maar nu is er een nieuw fenomeen met de Lightship L1 RV Traveler. Dat is een caravan die zichzelf kan voortbewegen. Het principe lijkt precies het tegenovergestelde te zijn van een geremde aanhanger (of caravan uiteraard).

Als een geremde aanhanger weerstand ondervindt (dat de auto remt), remt de aanhanger ook. In dit geval is het met de Lightship L1 RV Traveler dus andersom. Als de caravan voortgetrokken wordt, draait de elektromotor van de caravan mee.

Op deze manier hoeft de elektrische auto in kwestie niet extra te werken en is de accu minder snel leeg. Overigens hoeft het natuurlijk niet per se een EV te zijn, het principe (en de voordelen) zijn ook van toepassing bij een auto met verbrandingsmotor. De fabrikant zegt dat een auto met een range van 500 km deze zal behouden.

Lightship caravan is een flinke jongen

Het is overigens een flinke jongen, deze Lightship. De lengte is namelijk 8,20 meter. Als je ermee gaat rijden, is de hoogte 2,10 meter. Maar, als je geparkeerd staat op de camping, dan kan het dak omhoog naar meer dan 3 meter! Dan kun je gewoon staand de piepers schillen.

Het is dus meer een redelijk pleziervaartuig dan een caravan qua afmetingen. Ook qua luxe aan boord trouwens, want het ziet er schitterend uit met alle voorzieningen die je maar kan wensen op je Dehler, Bavaria of Jeanneau.

Zijn er nadelen? Ja, het gewicht is een dingetje, want deze caravan weegt namelijk 3.400 kilogram. Er zit natuurlijk een flink accupakket in van 80 kWh in. Daarmee kun je zo’n 500 km rijden op een volle lading. Dat is dan wel even iets waar je op moet letten. Je moet bij het laden niet alleen je EV opladen, maar óók de Lightship caravan. Gelukkig zijn er panelen op het dak die een beetje helpen. Prijzen beginnen volgens de caravanbouwer omgerekend vanaf een kleine 120.000 euro.

