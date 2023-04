Onze hoofdredacteur heeft een caravan (statistisch)

Althans, statistisch gezien heeft hij dat. We weten niet meer wat we moeten geloven.

Vroeger was het leven zo makkelijk. Carlo & Irene deden de Mega Blubber Power Show, Smiths chips at je voor de flippo’s en je ging op vakantie met de vouwwagen of caravan. Oh ja, je moest altijd kloppen want de bel deed het niet. Met zo’n jeugd is een beetje studieschuld geen probleem toch?

Een ander zekerheidje was de trekauto. Sowieso is Nederland het land waar het genetisch bepaald is dat we trekhaken monteren onder auto’s monteren. Altijd handig voor de Kip Caravan of Twinny Load. De ultieme caravan liefhebber met de grootste Kip koos dan voor een Subaru. Een beetje een bijzondere keuze, maar wel met een paar features die een caravanrijders kan waarderen.

Hoofdredacteur met een caravan?

Tegenwoordig zijn er nog aantal een handjevol liefhebbers die sloten aan BPM storten in de staatskas voor de privilege om Subaru te mogen rijden. Maar volgens het ACSI (geen parenclub in Noord-België maar een organisatie voor kampeerders) heeft vastgesteld wat de meest populaire auto is onder kampeerders. En die auto is … de Mazda CX-5!!

En dat is niet voor het eerst. De middelgrote crossover van Mazda is nu alweer vijf jaar de de meest populaire auto onder caravanrijders. Een van de redenen is het maximale trekgewicht, dat met 1.800 kg tot 2.000 kg (afhankelijk van de uitvoering) net even wat hoger is dan bij de concurrentie. Om even aan te geven HOE populair de Mazda CX-5 is onder polyesterverplaatsers: 1 op de 10 caravanbezitters heeft dus zo’n Mazda CX-5.

Bepaald type

Grappig: in het artikel van het AD wordt er gerept over het lage verbruik en de hoge trekkracht met de SkyActiv-techniek. Uit ervaring kunnen we mede delen dat dat precies andersom is. Maar ja, onze hoofdredacteur rijdt heel rustig en heeft een tankpas, dus we horen hem nooit klagen (over zijn auto althans).

Het is overigens wel duidelijk dat er een bepaald type auto populair is. Vroeger waren het Subaru’s als de Legacy, Outback en Forester. Nu is het naast CX-5 ook de Volkswagen Tiguan (nummer 2) en de Ford Kuga (nummer 3). Of onze hoofdredacteur ook en caravan heeft, wil hij nog niet bevestigen. Wel gaat hij altijd naar het toilet met een toiletrol onder zijn arm. We leggen geen verbanden, maar benoemen gewoon feiten.

