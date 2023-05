Eindelijk, jij kan de Honda ZR-V nu eindelijk kopen

De Honda ZR-V is nu ook voor jou te koop.

Honda is een merk dat in Nederland een rol in de marge speelt. Het merk bouwt uitstekende auto’s, maar ze zijn relatief duur en dan willen wij Nederlanders graag iets met een premium badge op de snuit.

Ook sluiten niet alle modellen helemaal aan op de Europese smaak, maar daar is het Japanse merk hard mee aan de slag. Zo is de Civic iets ‘normaler’ gestileerd met de huidige generatie en komen er eindelijk wat zuinigere hybrides aan. Ook is er een elektrische Honda e, alhoewel dat model vanwege de hoge prijs en kleine actiradius totaal niet aanslaat.

Honda ZR-V

Maar misschien gaat het wel lukken met de compleet nieuwe Honda ZR-V! Ooit van gehoord? Nou, dat is dus gewoon nóg een crossover van Honda. Mocht je denken dat het lijkt op de Amerikaanse Honda HR-V dan heb je een goed punt, want dat is het eigenlijk ook.

Ja, heerlijk verwarrend. De Amerikaanse Honda HR-V is groter dan het compacte model dat wij krijgen. Qua positionering: de Honda ZR-V staat tussen de HR-V en CR-V in. Duidelijk?

De Honda ZR-V is 4,57 meter lang en 1,84 meter breed. Met de achterbank is er 1.921 liter beschikbaar. Qua concurrenten moet je denken aan de Nissan Qashqai, Renault Austral, Hyundai Tuscon en Peugeot 3008.

Dat soort auto’s. Qua lengte zit dat heel erg dicht bij de Honda CR-V. Nu wordt deze eveneens vandaag onthuld en we kunnen al verklappen dat dat model ietsje zal groeien.

Civic-techniek

De auto leent techniek van de Civic. Er is maar één aandrijflijn, namelijk een 2.0 hybride met 181 pk en 315 Nm. Daarmee kun je naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen. Specifieker kunnen we nu nog niet zijn, maar verwacht geen hete prestaties, alhoewel Honda zegt dat de acceleratie gelijk is aan die van een 3.0 V6. Tsja, in de jaren ’80 waren V6’en nog niet zo snel…

De Honda ZR-V heeft altijd voorwielaandrijving en een CVT-automaat. In Japan kun je een versie met AWD krijgen, maar daarover wordt nog met geen woord gerept. Voor Nederland is deze uitvoering sowieso het meest interessant. Wanneer de auto hierna toekomt en wat de kosten zijn, is nog niet bekend.

