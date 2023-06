Stoerste Kia ooit aangekondigd, met dikke diesel

De nieuwe Kia zal heel erg stoer zijn voor mannen die op bijen kauwen in plaats van honing eten.

De Zuid-Koreanen gaan lekker de laatste tijd, want zowel Hyundai en Kia weten de consument te overtuigen van hun nieuwe bolides. Niet op enkele specifieke markten, maar a-la Toyota (of Tesla, zo u wil) over de gehele wereld. Wat daarbij opvalt is dat de beide Koreaanse merken de auto’s maken die de markt verlangt.

Dus in Azië kun je kleine zevenzits crossovers krijgen, in Zuid-Europa rijden ze in kleine sedannetjes, hier in Nederland vinden de elektrische auto’s gretig aftrek en in de VS rijden ze allemaal enorme SUV’s rond. Voor nu heeft Kia een stoere auto bevestigd door bedoeld is voor het stoerste volk dat er maar is: Australiërs.

Stoerste Kia aller tijden

Speciaal voor deze markt komt Kia met een compleet nieuwe auto, namelijk een pick-up! Dat meldt Carscoops. In eerste instantie moesten we denken aan een Kia-derivaat van De Hyundai Santa Cruz, maar dat is niet het geval. Die auto is namelijk gebaseerd op de Hyundai Tuscon en heeft een zelfdragend koetswerk. De nieuwe Kia zal echter komen te staan op een ladderchassis met daar de koets op gezet, zoals het en stoere auto betaamt. De naam van deze auto is nog niet bekend. Het zal wel de Kia Bruce worden, ofzo.

Wel dat het een werkpaard zal worden. De laadcapaciteit is 1.000 kg en er kan een kar van 3.500 kg achter. Qua motoren is er nog geen zekerheid, alhoewel de 2.2 CRDI uit de Sorento en 3.0 CRDI uit de Mohave goed mogelijk zouden zijn (en passend bij het type auto). Sterker nog, wij verwachten dat de stoerste Kia aller tijden wel iets we zal hebben van de Mohave, daar die auto vrij vers is en op een ladderchassis staat. De Kia pick-up staat gepland voor 2025.

Tweede model

Overigens staat er nog een tweede pickup op de planning. Dat zal een compleet ander type auto zijn. Dat is een kleine elektrische pickup die staat op de E-GMP-bodemsectie. Dat is een platform voor elektrische auto’s met een zelfdragend koetswerk. De auto in kwestie zal een stuk kleiner zijn dan de stoere Kia voor Australië. Het is de bedoeling dat dit een klein, betaalbaar bedrijfsautootje wordt voor opkomende markten. De

Dit deed Kia eerder

Wanneer Kia pick-ups gaat bouwen, keren ze wel weer terug naar hun wortels. De eerst Kia, de K360, was namelijk een kleine pickup, bedoeld voor opkomende markten (zoals hun thuismarkt). De K360 werd van 1962 tot 1973 verkocht. In 1967 was daar de iets sterkere Kia T2000, waarmee je een snelheid van 100 km/u kon halen. Doodeng, natuurlijk. Beide auto’s waren overigens Mazda’s die in licentie gebouwd werden.

In 2002 toonde Kia de KCV-II concept en in 2004 de KCV-4 Mojave Concept. Dat waren beide luxere pick-ups op basis van een SUV. Dit waren meer luxe SUV’s met toevallig een bak erachter. Beide gingen overigens niet in productie, alhoewel de KCV-4 Mojave een pick-up voorbode was van de SUV die later zou komen: de Mohave a.k.a Borrego.

