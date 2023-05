Humor: twee grapjassen bestelden een standaard Batur

Met een standaard Batur ben je dus unieker dan als je alle opties besteld, net als iedereen.

Op een gegeven moment is iedereen zo uniek, dat je pas uniek bent als je niet meer uniek probeert te zijn. We zullen het even toelichten aan de hand van een – hoe kan het ook anders – een auto! Fabrikanten doen er alles aan om de marge per auto zo hoog mogelijk te maken. Middels ‘exclusieve’ opties is dat mogelijk.

En veel exclusiever dan een Bentley Batur wordt het niet. Mocht je de Bentley Batur niet kennen, dat is een coupé op basis van de Bentley Continental GT, toevallig ook een coupé.

De Batur is een soort speciale editie om afscheid te nemen van de W12 (alhoewel daar nog diverse speciale edities voor zullen volgen). In totaal gaat Bentley 18 stuks bouwen van de Batur, wat aangeeft dat de auto super-exclusief is.

Batur Mulliner

Maar het kan dus nog exclusiever. Dan moet je namelijk kiezen voor het Bentley Mulliner Specification-programma. Dan kun je kiezen uit meer kleuren, bekledingen en andere bijzondere opties. Nu is het zo dat als je een Batur kan en MAG kopen, je goed in de slappe was zit. Alle opties aanvinken is dus niet zo moeilijk.

Nebula

Bentley laat alvast zien hoe de exemplaren eruit komen te zien. Bij het Britse merk werken ze met ’thema’s’ voor hun configuraties. Zo is er de ‘Nebula‘, die gespoten is in het Wasabi-groen en voorzien van een hoogglans zwart optiekpakketje. In het interieur komt de felgrone kleur terug.

Supernova

Dan is er het thema Supernova. Deze is Sunbeam-oranje met Atlantic Pearl Crystal-exterieurpakket. In het interieur zien we een combinatie van Indigo Night, Beluga, Ceramic Glaze en Hyperactive. Mooi, hè?

Hyperspace

Tot slot zien we het thema ‘Hyperspace’. Deze herken je aan de kleiner Daybright-blauw, dat wel iets lijkt op het RS-blauw van de Audi RS2. Het interieur is lekker fris met eveneens Daybright, plus zwart leer. Het wordt afgewisseld met rode details. Lekker specifiek.

Maar dan komen we nu terug op de exclusiviteit. Van de 18 Baturs, worden er 16 voorzien van het Mulliner Specification programma. Vind je het gek dat Bentley achterlijk veel winst maakt per verkochte auto.

Dat betekent overigens ook dat er dus twee eigenaren met humor zijn die gewoon ‘een standaard’ Batur hebben besteld. Of zo’n instapper ook op steelies staat, betwijfelen ten zeerste.

