1 Serie met 350 pk is lekker explosief

Bob Dylan die elektrisch gaat in 1966. Snoop Dogg die reggae-muziek maakt. Charlene Spiteri die zingt met Method Man. Voor muziekfans en puristen is het soms allemaal lastig te bevatten. De BMW-fans krijgen het ook op hun bordje met de nieuwe 1 Serie. Die is nu namelijk voorzien van voorwielaandrijving. De blasfemie.

Maar eigenlijk moet je naar de muziek – en dus ook de auto’s – beoordelen op hun eigen merites. Highway 61 Revisited is misschien wel het beste album ooit gemaakt en ook Reincarnated is een prima zomerplaatje. De huidige 1 Serie is nog altijd een puike premium hatchback en als M135i heb je een prima Audi S3-alternatief aan.

En er zit ook voldoende potentie in. Dat bewijst deze 1 Serie met 350 pk. Ja, 350 paarden zitten onder de motorkap van deze Einser. Zoals je waarschijnlijk aan de kleurstelling kan zien, is het een product van Manhart.

Motor

Laten we meteen eventjes beginnen met de motor. De basis van deze auto is de M135i, dus met de B48A20T1-viercilinder onder de kap.

De motor is redelijk onder handen genomen, maar niet tot in het extreme. Er is een koolstofvezel luchtinlaat van ARMAspeed en een sportuitlaat met sportkats en eventueel een OPF-delete.

Dat laatste onderdeel is alleen voor export, want een OPF-delete heeft geen TüV-goedkeuring. Als laatste is er een MHTronik-module die zorgt dat alles lekker met elkaar samenwerkt en er meer vermogen is. Naast 350 pk is er ook 524 Nm aan koppel.

Wielen op deze 1 Serie met 350 pk

Verder heeft Manhart zich redelijk ingehouden qua modificaties. Er zijn nieuwe Manhart GTS Style-velgen in de maat 8.5 x 20 met 235/30 ZR20-banden eromheen. Ook ligt deze M135i iets lager op zijn buik dankzij een setje verlagingsveren.

Om het geheel af te maken, is er een setje vloermatten. Alle onderdelen kun je overigens ook los bestellen bij Manhart, dus als wel de motortuning wil, maar niet de uiterlijke opsmuk, dan kan dat gewoon.

