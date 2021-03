Deze 6 moderne hot hatches worden vaak vergeten - Autoblog.nl

Vergeten is misschien een groot woord, maar dit zijn niet de eerste auto’s waar je aan denkt in de categorie B-segment hot hatch.

Als je op zoek bent naar een hete B-segmenter dan kom je al heel snel uit bij auto’s als de Mini Cooper S, de Renault Clio RS en de Volkswagen Polo GTI. Auto’s waar niks mis mee is, maar je kunt ook nog even verder kijken naar de minder voor de hand liggende opties. We zetten een aantal hot hatches op een rijtje die nog helemaal niet zo oud zijn (zoals deze vergeten hot hatches uit de jaren ’90), maar toch snel over het hoofd worden gezien.

Mitsubishi Colt CZT/Ralliart

We beginnen met een hatchback die gewoon in ons eigen land van de band rolde. De Mitsubishi Colt is namelijk ‘Born in the Netherlands’. De topversie van de zesde generatie Colt was de CZT, die na de facelift van 2008 Ralliart ging heten. Met deze facelift kreeg de Colt de neus van de Lancer, waardoor het autootje er meteen een stuk minder suf uitzag. Deze auto hot hatch noemen is wat teveel eer, maar met een 1.5 turbo-blokje dat 150 pk produceerde was deze Colt wel een leuke en vlotte hatchback.

Smart Forfour Brabus

Dan een heel andere auto, die stiekem juist grotendeels hetzelfde is: de Smart ForFour. Deze auto stond op het platform van de Colt en werd ook in elkaar geschroefd bij NedCar. Smart werkte dus samen met Mitsubishi, maar voor de hete versie zochten ze samenwerking met een ander partij: Brabus. De tuner ontfermde zich over het 1.5 Turbo-blok van Mitsubishi en wist er 177 pk uit te peuteren. Brabus zorgde ook voor dikkere bumpers en 17 inch velgen. De ForFour ziet er niet alleen leuker uit dan een Colt CZT, maar is dus ook sneller. Als je op zoek bent naar een eigenzinnige hatchback is de Forfour Brabus een hele interessante. Dan moet je er wel een zien te vinden.

Peugeot 207 RC

De Peugeot 205 GTI is zeker nog niet uit het collectieve geheugen verdwenen, maar diens nazaat, de 207 RC, is dat wel een beetje. Een echt gooi- en smijtautootje als de 205 GTI is het natuurlijk niet, maar met 175 pk kwam de auto wel goed zijn van plek. De RC was te herkennen aan de spoiler en de dubbele uitlaatpijpjes, maar verder was het een tamelijk onopvallende verschijning tussen de alledaagse 207’s. Ook dat heeft er wellicht aan bijgedragen dat de 207 RC niet goed is blijven hangen.

Skoda Fabia RS

Degenen die een B-segment hot hatch willen van VAG gaan massaal voor de Polo GTI. Af en toe gaat er nog iemand voor een Ibiza Cupra als de sportiever gelijnde variant. Skoda heeft juist geen sportief imago, wat de Fabia RS de minst logische keuze maakt. De Fabia RS heeft verder gewoon exact dezelfde 180 pk sterke 1.4 TSI als de Polo GTI.

Toch kan zo’n Fabia een leuke optie zijn als je op zoek bent naar een bescheiden hot hatch, waar je indien gewenst verrassend mee uit de hoek kunt komen. Je zou zelfs nog een stapje verder kunnen gaan door voor de Fabia RS Combi te kiezen. Maar dan dwalen we een beetje af van het thema hatchbacks.

Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde

In de niche van de premium B-segment hot hatches in de MINI Cooper S de geijkte keuze. Niet geheel onterecht, want het is een van de best sturende auto’s in zijn klasse en de looks van zowel het ex- als het interieur blijven leuk. Er is echter ook een alternatief uit Italië: een heuse Alfa Romeo. Met looks geïnspireerd op de 8C doet de MiTo op dit vlak niet onder voor de MINI Cooper. Met 170 pk en de DNA-schakelaar in Dynamic valt er ook genoeg plezier te beleven met deze compacte Alfa.

Citroën DS3 Racing

Ook vanuit Franse hoek kwam er een regelrechte MINI-concurrent: de Citroën DS3. En ook van deze auto kwam er een gepeperde versie: de DS3 Racing. Een auto die dateert uit 2011, maar toch alweer een beetje vergeten is. Dat er maar weinig van verkocht zijn in Nederland helpt natuurlijk ook niet mee. De naam Racing is wellicht wat overdreven, maar met 207 pk was het absoluut geen kinderachtige auto. Als je houdt van kekke kleurcombinaties is dit ongetwijfeld ook een model waar je blij van wordt.

