Je kunt de allerfoutste BMW ooit nu nóg fouter maken!

De allerfoutste BMW ooit nóg fouter maken. Als je het doet, moet je het goed doen, zullen we maar zeggen!

Met alle design-ellende die BMW de laatste jaren over ons uitstort, met de oerlelijke XM als voorlopig dieptepunt, zou je bijna vergeten dat er 20 jaar geleden ook al flink werd geklaagd over het uiterlijk van de auto’s van het merk. Toen de door Chris Bangle ontworpen 7-serie werd onthuld, was het internet te klein voor de negatieve reacties.

De oerlelijke BMW XM, excuses als je net hebt gegeten…

Vooral de achterkant was mikpunt van spot. De zogenaamde ‘Bangle Butt’ was het lelijkste wat er in lange tijd op de markt was gekomen, vonden veel ‘kenners’. Maar helaas voor hen was al het geklaag niet voldoende om die kont voor altijd uit te bannen. Zeker niet zelfs, hij werd namelijk ook doodleuk op de 6-serie geplaatst.

Deze E63 6-serie was de allerfoutste BMW

De 6-serie werd geleverd in allerhande uitvoeringen. Je had de 630i, met een heerlijke 3.0 6-in-lijn, de 645i, met een 4.4 liter V8 en later kwamen er zelfs diesels. Bovendien kon je kiezen uit een coupé en een cabriolet. Beiden met de ‘Bangle Butt’, dat dan weer wel.

Het summum was natuurlijk de M6, voorzien van de heerlijke V10 die ook in de E60/61 M5 te vinden was. 507 hoogtoerige pk’s en een geluid van een verkouden Formule 1-wagen. Helemaal lekker natuurlijk. Alleen niet te betalen voor de gewone sterveling, die moest wachten tot hij op de tweedehandsmarkt kwam, flink in prijs gedaald natuurlijk.

En dat gebeurde massaal. De M6 werd graag voorzien van allerhande ’tjoenings-artikelen’ als verlagingskitjes, uitlaatjes met veel herrie en geblindeerde ramen en werd daarmee al gauw de allerfoutste BMW ooit. Tot de dag van vandaag.

De allerfoutste BMW kon blijkbaar nóg fouter

Anno 2022 zie je ze niet heel vaak meer rijden en ergens is dat wel jammer. Want dat ze fout zijn is evident, maar het geluid van die V10 was toch echt wel hemels. Misschien dat tuningsgroothandel JMS uit Duitsland daar wat verandering in kan brengen.

JMS biedt namelijk een bodykitje aan dat speciaal voor de E63 M6 is gemaakt. En jazeker, er is gedacht aan het het foute imago. Deze onderdelen doen daar geen afbreuk aan, zal ik maar zeggen. Een spoiler, afzichtelijke velgen, frontsplitter én een extra luide eindpijp. Precies wat de eigenaar van een M6 wil, zeg maar.

Ben jij nou de eigenaar van zo’n Bimmer en vind je hem nog niet fout genoeg, sla dan je slag en bezoek de site van JMS. En als je geen M6 hebt, is er ook genoeg te vinden om de auto die je wél hebt de allerfoutste te maken. Met vleugeldeuren voor je Corolla bijvoorbeeld… Mijn god, wat een troep verkopen ze daar.

Dus, heb je even een uurtje over en wil je je lekker ergeren, dan heb je nu iets te doen.

Graag gedaan!