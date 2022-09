Er rijden belachelijk veel elektrische auto’s in Nederland

Het aantal elektrische auto’s in Nederland is net niet verdrievoudigd in slechts twee jaar tijd.

Nog niet eens tien jaar geleden was het nog niet zo makkelijk om elektrisch te rijden. Klein assortiment, nog geen enorm groot laadnetwerk en dat laatste was wel nodig, want je kon bij de meeste modellen nog niet heel Nederland door op één accu. De tijden veranderen echter snel en inmiddels gaat het hard.

Nederland telt 300.000 elektrische auto’s

De teller van het aantal elektrische auto’s dat momenteel in Nederland geregistreerd staat, staat sinds 1 september op meer dan 300.000 exemplaren. Dat zegt je waarschijnlijk niet zo veel, maar het was januari 2020 dat de teller de 100.000 passeerde. Bijna verdriedubbeld in iets meer dan 2,5 jaar tijd, dus. Op het aandeel van 9,2 miljoen personenauto’s in september 2022 is het niet perse een gigantisch nummer, maar er is dus een toename.

Verklaring

7,2 miljoen stuks van onze auto’s rijden op benzine, dat is 79 procent. Diesels dalen natuurlijk vrij hard, daar zijn er nog 950.000 van (10 procent). Het overige deel is hybrides, al dan niet plug-in. Even terug naar elektrisch: een belangrijke verklaring voor deze groei is het aanbod.

Want de keuze is sinds kort aardig reuze voor elektrische auto’s in Nederland. Na een aantal jaar totale dominantie door Tesla, enteren nu ook Volkswagen, Hyundai, Kia en Renault de toplijsten. Toch is Tesla is nog steeds de populairste speler: een aandeel van 20 procent. Op gepaste voet volgen de Volkswagen ID.3, Kia Niro, Hyundai Kona en Renault ZOE.

Ambitie

Het beleid, alhoewel steeds minder prominent, stuurt natuurlijk de burger wel aan om elektrische auto’s te kopen in Nederland. Dat wordt afgebouwd, tot een punt dat EV’s niet een specifiek beleid hebben vanaf 2025. Dat komt trouwens wel, een permanent idee daarvoor wordt nog samengesteld en in 2023 gepresenteerd. Er wordt dus nog steeds een toename verwacht.