10 redenen waarom Lewis Hamilton OOK een geweldige vent is

Na al dat Hamilton-bashen van de laatste tijd is het ook wel eens tijd voor een ander geluid. Daarom dus een lijstje met 10 redenen waarom Lewis Hamilton óók een geweldige vent is.

1: Lewis Hamilton is een geweldige vent vanwege zijn prestaties. Simpel as that. Want kom op, je kunt zeggen dat het allemaal door de dominante auto komt, maar feit is wel dat hij cijfers laat zien waar de rest van álle coureurs alleen maar van kan dromen.

Wat dacht je van 7 wereldtitels, 103 overwinningen, 103 poles, 184 keer op het podium en in totaal 4242,5 punten. En dat allemaal in 297 races. Hij stond dus gemiddeld eens in de drie races op het hoogste treetje en ruim om de race op het podium. Laat dat maar even op je inwerken.

2 Lewis is ook een geweldige vent omdat hij ons vorig jaar een topseizoen heeft bezorgd. Ja, je kunt wel zeggen dat het Max Verstappen was die dat deed, maar zonder Hamilton was het maar saai geweest. Want kom op, hoe geweldig was die laatste ronde van de laatste race van 2021?

Als Lewis een opgever was geweest, hadden wij die 12e december niet massaal staan springen op de banken. Alleen daarom mogen we hem al dankbaar zijn.

3: Omdat hij niet alleen maar bezig is met racen, maar zijn bekendheid ook inzet voor bredere doelen. Daar kun je van vinden wat je wil, maar hij doet het mooi wel maar. En dat HOEFT niet hè?

En het blijft niet alleen bij knielen of mooie woorden, Lewis stopt zijn geld ook waar zijn mond is, om maar eens een Engels spreekwoord te vernederlandsen. Via zijn Mission 44 Foundation steunt hij de kansarmere mensen om ook hun dromen waar te maken. Hij had al dat geld ook kunnen gebruiken voor een superjacht, maar hij geeft het hieraan uit. Hulde.

4: Hij is ook geweldig omdat hij voor het lulligste feestje ooit bij Ferrari zorgde. En daarmee doelen we op 2008. Toen was Felipe Massa heel eventjes wereldkampioen, nota bene voor zijn eigen Braziliaanse thuispubliek. Hij won de race namelijk en Lewis lag 7e, genoeg voor de eerste titel voor Felipe.

Alleen wist Hamilton in de laatste bocht nog net even Timo Glock voorbij te gaan en werd daarmee 6e. Precies genoeg voor een extra puntje en zijn eerste wereldtitel, maar niet die van Felipe. De blik van papa Massa toen hij dat doorhad is wel heel zielig, maar aan de andere kant ook intens grappig…

5: Lewis Hamilton is een geweldige vent omdat hij al jaren de best betaalde werknemer is van het hele Mercedes concern. Sterker, hij verdient jaarlijks ongeveer 6 keer zoveel als de CEO, die met ruim 10 miljoen ook best ruim bedeeld is.

Al die hoge jaarsalarissen hebben ervoor gezorgd dat er in de hele geschiedenis maar 1 coureur meer heeft binnen geharkt dan hij. Dat is inderdaad de man met wie Lewis zijn record qua wereldtitels moet delen, Michael Schumacher. Die zou rond de 800 miljoen dollar hebben verdiend, LH44 zit volgens schattingen rond de 500 miljoen

6: Hamilton is ook geweldig omdat we soms heerlijk om hem kunnen lachen. Niet vanwege zijn uitspraken, want die zijn zonder uitzondering nooit grappig, maar zijn outfits zijn dat des te meer. En in dit geval zeggen foto’s meer dan woorden. Waarvan akte.

7: Lewis is een geweldige vent vanwege zijn helm. Dat klinkt raar, maar toch is het zo. Met zijn gele helm eert hij namelijk nóg zo’n geweldige vent uit de Formule 1. Nee, niet Valtteri Bottas, maar Ayrton Senna. En omdat deze held nooit vergeten mag worden, juichen wij dit soort initiatieven alleen maar toe.

In 2017 haalde Lewis zijn 65ste pole position, net zoveel als Ayrton Senna. Diens familie besloot hem ter gelegenheid daarvan een originele held van zijn idool te geven. En dat cadeau vond hij nog mooier dan de zojuist behaalde mijlpaal.

8: Lewis is een geweldige vent omdat hij een paarse Pagani Zonda had. Eind vorig jaar verkocht hij hem voor 8,5 miljoen. Niet slecht als je bedenkt dat hij hem zelf voor 1,6 had gekocht.

9: Omdat hij Valtteri Bottas liet vloeken als een Finse bootwerker. Die moest namelijk ook een zwarte race-overall dragen vanwege Lewis’ activisme, maar hij zei onomwonden dat hij “dat zwarte f*cking ding niet meer wilde dragen, omdat het f*cking heet was”. En vloekende Finnen zijn altijd mooi.

10: En Lewis Hamilton is tot slot een geweldige vent omdat hij dat gewoon verdient. Want zet even je Max-bril af en focus je op alles wat deze vent allemaal gedaan heeft voor de Formule 1 en daarbuiten de afgelopen 15 jaar. Dat is niet niks.

En zo iemand verdient niet de titel “Huilende Hammie”, maar wel die van Geweldige Vent.

En dat is hij!