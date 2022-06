Vakantiegangers kunnen deze zomer goedkoop tanken

Eindelijk eens goed nieuws voor vakantiegangers. Als ze met de auto door Frankrijk rijden, kunnen ze eindelijk weer eens goedkoop tanken. Nou ja, goedkoop? Goedkoper!

Het wordt er allemaal niet goedkoper op in de wereld. Niet alleen in de supermarkt, of als je een drankje wil drinken op een terras moet je dieper in de buidel tasten, vrijwel alles is duurder. En voor ons automobilisten is het misschien wel het ergste. Want mijn hemel, wat is onze liefhebberij duur geworden.

En dan vooral hetgeen dat je het eerst merkt, de prijzen aan de pomp. Als je een beetje slecht zoekt, kun je zo 2,50 per liter afrekenen. En dat mét die sigaar uit eigen doos fijne korting die we al kregen van Eucalypta Kaag om tanken een beetje betaalbaar te houden.

En dan moeten we straks ook nog met de auto naar ons vakantieadres toe, omdat vliegen door de chaos op de vliegvelden ook niet echt meer tot de mogelijkheden behoort. Maar we hebben goed nieuws voor de vakantiegangers onder u!

Tanken bij de Total in Frankrijk wordt goedkoper

De uiterst sympathieke oliemaatschappij Total heeft namelijk laten weten dat ze de hoge prijzen ook beu zijn en gaat er wat aan doen. Je krijgt daar namelijk vanaf morgen tot en met 31 augustus langs alle snelwegen een flinke zomerkorting op je brandstof. En dat betekent dus lekker goedkoop tanken.

Total komt de Franse autochtoon én vakantieganger tegemoet met een korting van 12 cent per liter. Samen met de 18 cent die de Franse overheid al minder int, kom je uit op een korting van 30 cent per liter. En dat betekent 15 piek minder betalen als je je 50-litertank vol gooit. Een liter E10 kost met die korting overigens alsnog 1,98 euro.

Naar eigen zeggen rekent Total de korting door om “mensen te compenseren met de lagere inkomens die de auto nodig hebben om zich te verplaatsen, maar die hun koopkracht ondermijnd zien door de hoge energieprijzen die worden veroorzaakt door de grote spanning op de energiemarkten.”

Bijkomend voordeel voor de oliemaatschappij is dat er hierdoor extra veel klanten -waaronder vakantiegangers- goedkoop bij ze komen tanken. Total denkt namelijk dat in totaal zo’n 17 miljoen mensen gebruik gaan maken van de actie.

Maar laten we eerlijk zijn, al is het slechts een reclamestunt van Total, in dit geval snijdt het mes aan twee kanten. Het is een win-win zogezegd. Lekker goedkoop tanken bij de Total in Frankrijk dus!

Rest ons niks anders dan iedereen alvast een ‘bon voyage’ te wensen!

Met dank aan Dave voor de tip!