100.000+ diesels komen volgend jaar niet meer door de APK?

Dit is de situatie zoals het nu is.





Mocht je nog een oudere diesel rijden (en nog niet genoeg weggepest zijn door de overheid) dan is het belangrijk om dit jaar een upgrade te doen. Dat kan met een opgeknapt roetfilter, of een nieuwere auto.

Nieuw onderdeel van de APK-keuring

Per 2021 is het streven dat de APK-keuring voor diesels anders gaat verlopen. De roetmeting gaat strenger worden. Met een roetdeeltjesteller kijkt de keurmeester hoe het zit met de fijnstof. Stoot de dieselauto te veel fijnstof uit, dan dient de auto te worden afgekeurd en komt het voertuig niet door de APK.

In de huidige situatie is het zo dat tussen de 100.000 en 125.000 diesels per 2021 niet door de APK keuring komen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Stientje van Veldhoven van Milieu, naar aanleiding van vragen van de VVD.

Het klinkt nogal ernstig, maar met een nieuw of schoongemaakt roetfilter komt het voertuig wel door de APK. Het nadeel is dat de dieselrijder (wederom) op kosten wordt gejaagd, want de aanschaf of schoonmaak van zo’n roetfilter is immers niet gratis.

Wie gaat dat betalen?

Kamerlid Remco Dijkstra vroeg de minister of dieselrijders enige vorm van compensatie mag verwachten vanwege de aangepaste APK-regel. De minister vertelde dat kosten voor onderhoud en reparatie deel uitmaken van de normale autokosten. Oftewel: zoek het maar uit met uw vieze diesel.

De kosten

Het laten reinigen van een roetfilter kost tussen de 200 en 400 euro. Een roetfilter laten vervangen voor een nieuw exemplaar kost tussen de 1.000 en 1.500 euro, aldus de minister in haar antwoorden.

Eigenaren van dieselpersonenauto’s van 2010 en ouder kunnen als alternatief het roetfilter als verwijderd laten registreren door de RDW. Het is dan wel zo dat je een roettoeslag in de motorrijtuigenbelasting moet betalen.

Overigens is de nieuwe APK-methode nog niet definitief. Het streven is dat deze per 2021 ingevoerd wordt, maar volgens Dijkstra is het laatste woord nog niet gezegd over de maatregel. (via BNR)