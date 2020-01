Mercedes spreekt berichtgeving tegen: gaat goed met EQC

Hoe zit de vork in de steel met de elektrische Mercedes EQC?





Het gaat keigoed hier. En vervolgens steekt Mercedes een duim in de lucht. De Duitse autofabrikant spreekt eerdere berichtgevingen tegen dat de productie van de EQC vertraging zou hebben opgelopen.

Deze week kwam er een bericht naar buiten van Manager Magazin. In de publicatie stond dat Mercedes problemen heeft met betrekking tot het verkrijgen van de accu’s. De productiedoelstellingen van de EQC in 2020 zouden daardoor niet gehaald kunnen worden. Volgens de bron moesten er 60.000 EQC’s van de band gaan rollen dit jaar, maar was deze verwachting bijgesteld naar 30.000 exemplaren.

Onzin, zeggen ze bij Mercedes volgens Reuters. De productie van de EQC loopt vooralsnog volgens schema. Een woordvoerder van Daimler zegt dat de productiedoelstelling ligt op 50.000 EQC’s voor 2020. De accu’s worden geleverd door het Zuid-Koreaanse LG Chem. Een woordvoerder van dat bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar, aldus Reuters.

De EQC is een belangrijk model voor Mercedes. Niet alleen omdat het de eerste vol elektrische auto is van het merk voor de massa, maar ook omdat de EQC helpt de gemiddelde CO2 van het wagenpark te verlagen. En dat is weer essentieel om boetes van honderden miljoenen euro’s vanuit de EU in 2021 te voorkomen.

In Nederland loopt men vooralsnog niet warm voor de elektrische Mercedes. In de laatste maand van 2019 gingen er slechts 78 op kenteken. De Audi e-tron, een sterke concurrent van de EQC, ging meer dan 3.000 keer op kenteken in december 2019.