JLR: issues met kwaliteit kost 100.000 autoverkopen - Autoblog.nl

Jaguar Land Rover (JLR) erkent dat issues met de kwaliteit van de auto’s ook hen een doorn in het oog is, maar hoop is nabij.

Als het gaat om betrouwbaarheid en of de techniek werkt bij auto’s van Jaguar Land Rover, zijn de resultaten wisselend. De auto’s zitten bomvol met techniek, soms vrij unieke techniek, wat natuurlijk bij elk merk kapot kan gaan. Toch komt JLR in sommige gevallen niet onder hun toch ietwat wisselende imago omtrent kwaliteit en betrouwbaarheid uit. Dat is al een tijdje zo.

JD Power

De cijfers liegen er ook niet om. Het betrouwbaarheidsonderzoek van JD Power wat jaarlijks in de VS wordt gehouden, zet Jaguar en Land Rover vrij laag. Er gaat veel mis met de auto’s, wat tot vervelende situaties voor de klant lijkt. De klant heeft JLR en hun kwaliteit dus niet bepaald hoog zitten. Dat is het imago wat de merken in de VS nu vrij vaak hebben.

Heftige cijfers

Ben je daar blij mee als CEO? Nee natuurlijk niet, de relatief versie topman Thierry Bolloré erkent de problemen en zegt (uiteraard) dat zij het ook niet ideaal vinden zo. Naar het schijnt ‘verliest’ JLR jaarlijks 100.000 verkopen aan issues met kwaliteit. Mensen die door de reputatie geen auto willen hebben, of die reputatie zelf hebben ondervonden en hun Jaguar achterlaten bij de Mercedes-dealer. Toch heftige cijfers.

Oplossing nabij

Gelukkig zegt Bolloré dat kwaliteit naar een hoger plan getild wordt. Vanaf dit jaar wordt de kwaliteit volgens de CEO ‘drastisch verbeterd’. Dat klinkt veelbelovend. De hoe-vraag is natuurlijk lastiger te beantwoorden, maar Bolloré zegt dat het bouwproces vereenvoudigd wordt. Als daar de boel simpeler in elkaar steekt, is het risico op falende techniek kleiner. Ook wordt een groot deel van het motorische euvel voorkomen doordat Jaguar een EV-merk wil worden.

Nieuwe kans

Voor wie zich dus verlaten voelt door zijn Jaguar of Land Rover, JLR is met hun kwaliteit bezig. Betrouwbaarheid komt hoger in het vaandel te staan bij het merk. Dat klinkt als een positief geluid: hopelijk kan het ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. (via Automotive News)