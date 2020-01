ADAC: níet tegen Autobahn limiet

Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner: Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job.





In principe hebben we het maar mooi. We leven naast een van de grootste automobiele walhalla’s. Voor de meeste mensen is het een ongeveer een uurtje rijden en je bent op snelwegen waar je zo hard mag rijden als je wilt. Ondanks dat velen zeggen “bijna nergens mag je nog doorrijden”, laten de cijfers wat anders zien. Zo’n 70 procent is vrij, 20 procent is wel voorzien van een maximumsnelheid. De rest is variabel (naar gelang de omstandigheden).

Het debat over de maximumsnelheid is al langer een dingetje in Duitsland. Vanuit het klimaat oogpunt en veiligheid, wordt de discussie telkens heftiger. Aan de andere kant zien veel Duitsers het als een serieuze beperking van hun vrijheid.

Het ziet er toch naar uit dat de discussie door zal blijven gaan. De ADAC heet namelijk laten weten dat het niet meer tegen een invoering van de maximumsnelheid is. In Duitsland en ook bij de ADAC is men zeer verdeeld over dit onderwerp. In principe zijn de mensen voor een schoner milieu en voor een veiliger wegennet, maar er zijn geen wetenschappelijke bewijzen voorhanden die aantonen dat het in dit specifieke geval ook zo is. De ADAC wil daar dan wel bevestiging van hebben.

De Duitse Politie is inmiddels ook voor een snelheidslimiet. Vanuit hun oogpunt zou dat leiden tot minder ernstige ongevallen. Minder snelheid verschillen zijn te prefereren, want een zogenaamde homogene snelheidstroon aan verkeer is een stuk veiliger. Althans, dat is de aanname. Grootschalig wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Via: Heise Autos