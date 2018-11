11 keer ‘dikke’ Volkswagen Golf op Nederlands kenteken

Wat een pareltjes.

Te veel Need for Speed Underground spelen is niet goed voor de gezondheid, dat blijkt maar weer. De Volkswagen Golf is bij uitstek een populaire auto die wordt gekozen als pimpmobiel. LED-jes in de koplampen, een bumpertje van eBay scoren, velgen van Alibaba of booskijkers van de Halfords. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is toegepast op een Volkswagen Golf. Hieronder enkele voorbeelden die je mogelijk de lunch doen overslaan. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken. Als je durft.

Where dem chicks at?

Met deze Golf 3 cabrio scoor je punten op de boulevard van Noordwijk. Met een vleugje Audi lijkt de Volkswagen bijna op een TT Cabrio. Bijna.



Brown bear

Met de bruine kleur en z’n BBSjes is de Golf 4 helemaal niet verkeerd aangepakt. Wel even het kenteken correct monteren, dit schopt OCD-mensen tegen het verkeerde been.



Red Gingerspice

Zo’n Golfje 3 die altijd wel opduikt in een dorp. Rode kleur, booskijkers en een heftige bumper. Prachtig!



Silver Diamond

Grote sloffen van een Audi TT en een nieuwe voorbumper geven deze Golf 5 een vers voorkomen. Het zal niet meer heel comfortabel rijden.



Black Panther

Vul een logo naar keuze in. de VW-badge is verdwenen en verder is een bumper met veel gaas aanwezig. Zo’n dikke TDI moet natuurlijk wel goed gekoeld worden.



Mixed feelings

De bumpers waren vermoedelijk in de uitverkoop. Dat de kleur niet overeenkomt, ach dat is een kleinigheidje. Oogt natuurlijk prima zo..



Orange is The New Black

Volkswagen met Audi combineren blijft populair. Deze Golf kreeg zelfs een vleugje R8. Opvallen doe je zeker met de oranje hatchback.



California feelin’

Met zo’n uitlaatsysteem kun je zeggen dat de inspiratie is gekomen van een Ferrari California, een Mansory Aston Martin Vantage of een Lexus IS-F.



Panda Dream

Bij twotone denk je al gauw aan Rolls-Royce of een Bentley. In dit geval is het gewoon toegepast op een Golfje. Vast een liefhebber van het WNF.



Guns without ammo

Een dikke bak. Tot de startknop wordt ingedrukt. Met maar liefst 86 pk zet deze Volkswagen geen zoden aan de grond. Ziet er wel heel rap uit, dat is alvast dik voor elkaar.



Tuscan

De twotone constructie op deze Golf lijkt wat weg te hebben van een TVR parelmoerlak. Aan creativiteit geen gebrek, check bijvoorbeeld die totaal niet matchende velgen. Grandioos.