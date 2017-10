In deze 22 Europese landen is de Golf NIET heel populair

Tussen alle schandalen door domineert Volkswagen nog altijd de verkoop-hitlijsten in veel Europese landen. Maar er zijn ook (steeds meer) uitzonderingen. Een bloemlezing.

Eerst ruimen we voor de volledigheid nog maar even de landen uit de weg waar de Volkswagen Golf nog altijd fier aan de leiding gaat als het gaat om afzetcijfers. In België, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen en Oostenrijk is de auto die het C-segment sinds 1974 definieert nog altijd de geijkte keuze. Maar waar gaat de rest van Europa voor*?

Denemarken: Peugeot 208

De Denen hebben een aparte voorliefde voor de Peugeot 208 (aankoopadvies). Waar veel van de aparte populairste keuzes in de verschillende landen verklaard kunnen worden door het feit dat de auto in de regio gebouwd wordt, geldt dat niet voor de 208 in Denemarken. Kennelijk voelen Denen zich gewoon lekkerder in een Peugeot. Dit jaar werden er tot nu toe al 7.492 208-en verkocht. Op de tweede plaats staat de Nissan Qashqai met 4.839 verkochte exemplaren.

Estland: Skoda Octavia

Een auto die we nog vaker terugzien in deze lijst en stiekem natuurlijk een Golf is, staat in Estland op nummer één met 1.033 verkochte exemplaren. Toyota gaat ook lekker in Estland: de Avensis en RAV4 staan op de plekken twee respectievelijk drie.

Finland: Skoda Octavia

Ook in Finland gaat de Octavia (test) aan de leiding met 4.510 verkochte exemplaren. De Qashqai en Golf staan naast de Octavia op het podium.

Frankrijk: Renault Clio

Fransen een beetje chauvinistisch? Tu connais zellùfff. In de Franse top-10 staat slechts één auto die niet van een Frans merk afkomstig is: de Dacia Sandero. Juist ja. De top-3 wordt opgemaakt door de Renault Clio (86.542 stuks), Peugeot 208 (73.591 stuks) en Citroën C3 (54.865 stuks)

Griekenland: Toyota Yaris

In Griekenland staan ze op betrouwbaarheid, dus het is logisch dat de Toyota Yaris de best verkochte auto is in het land van de Feta. 4.135 ginger er vooralsnog over de toonbank in 2017.

Hongarije: Suzuki Grand Vitara

Een vreemde eend in de bijt zou je zeggen, maar de simpele verklaring is dat de Grand Vitara in Hongarije gebouwd wordt. Vergelijk het met de aloude Volvo S/V40 en de Mitsubishi Carisma die je hier ooit ook bovengemiddeld vaak zag toen ze in Born gemaakt werden.

Ierland: Hyundai Tucson

In Ierland is net als vorig jaar de Hyundai Tucson koning. Hyundai vraagt zich niet af hoe het kan, maar profiteert ervan.

Italië: Fiat Panda

Ook de Italianen steunen graag hun eigen industrie, hoewel er in de top-10 ook wat modellen staan van ‘buitenlandse’ merken. De top-3 is echter puur Italiaans. De Fiat Panda is veruit de best verkochte auto van Italië met 113.087 verkochte exemplaren. De alleen nog in het laarsland verkochte Lancia Ypsilon pakt plaats twee met 48.776 verkochte exemplaren, maar wordt op de hielen gezeten door de Fiat 500 waarvan er tot op heden 48.318 zijn weggezet in het thuisland.

Kroatië: Skoda Octavia

In Kroatië stoot de Tsjechische Golf de Nissan Qashqai van de troon.

Letland: Nissan Qashqai

In Letland staat de Qashqai nog wel fier aan kop, hoewel het om kleine aantallen gaat. Slechts 625 verkochte exemplaren zijn goed voor de eerste plaats.



Litouwen: Fiat 500

In Litouwen houden ze kennelijk van Fiat. De 500 pakt de eerste plaats met 2.573 verkochte exemplaren, ruim het drievoudige van wat nummer twee Skoda Octavia doet. Op plaats drie vinden we nog een opvallende auto terug, namelijk de Fiat 500X.



Nederland: Renault Clio

Nee ook in Nederland is de Golf geen koning meer. Door de overheid worden we massaal in A- en B-segmenters gepropt. De Renault Clio pakt tot nu toe de eerste plaats, voor de Opel Karl en Volkswagen Up!. Niks ten nadele van de best wel guitige Clio, maar man man man…al die kleine hokken: La tristesse durera toujours.

Polen: Skoda Octavia

Skoda heeft het lekker voor elkaar in Polen, want niet alleen pakt de Octavia plaats één met 14.002 verkochte exemplaren, op plaats twee staat hier de Fabia met 13.472 stuks. Plaats drie gaat naar de Opel Astra met 11.784 units.

Portugal: Renault Clio

In Portugoal houden ze kennelijk wel van de Franse slag, want ook hier is de top-3 geheel Frans. Op positie een staat de Renault Clio (10.246 stuks), op twee de Peugeot 208 (5.922 stuks) en op drie de Renault Mégane (5.068 stuks).

Roemenië: Dacia Logan

Tsja, kan natuurlijk niet anders dit. De Dacia Logan gaat voor P1 in Roemenië met maar liefst 12.491 verkochte exemplaren. Ook veel Roemenen drive Dusters, want de Duster staat op plaats twee met 4.801 verkochte units. De Skoda Octavia voorkomt dat het een 1-2-3 voor Dacia is, want met 2.931 verkochte exemplaren staat die net voor de Dacia Sandero die op plaats vier eindigt.

Slovenië: Peugeot 3008

Weer een gekkie aan de top. De Peugeot 3008 valt kennelijk bizar goed in de smaak in Slovenië en verkoopt er het beste van alle auto’s met 3.828 stuks. Op plaats twee en drie conventionelere keuzes: de Clio (2.766 stuks) en de Golf (2.482 stuks).

Slowakije: Skoda Octavia

Het land dat ooit één was met Tsjechië koestert kennelijk geen hard feelings tegen de rijkere buur. Skoda pakt het hele podium in Slowakije met de Octavia (3.944 stuks), Fabia (3.894 stuks) en Rapid (2.880 stuks).

Spanje: Seat Ibiza

Waar de Tsjechische Golf langzaam Europa overneemt, lijkt de Spaanse Golf wat te verzuipen. Maar in Spanje ligt dat niet geheel verrassend anders. Toch moet de Leon één auto net voor zich dulden, zij het uit de eigen gelederen. De Ibiza pakt namelijk nipt plaats één met 27.623 verkochte units, terwijl de Leon 26.403 keer verkocht is in 2017. Opel doet met de Corsa goede zaken in Spanje door er 21.920 exemplaren van te verkopen.

Tsjechië: Skoda Octavia

Verrassing! In het land van de pils gaat de Seat Leon aan kop. Nee geintje, het is uiteraard de Skoda Octavia. Maar liefst 19.988 Tsjechen zijn dit jaar al bezweken voor de charmes van de Tsjechische Golf. Ook plaats twee (Fabia) en drie (Rapid) zijn voor het thuismerk. Vijf van de tien modellen uit de top-10 zijn Skoda’s.

Verenigd Koninkrijk: Ford Fiesta

Een feestje voor de Fiesta. Ford heeft van oudsher een goede positie op de automarkt van het Verenigd Koninkrijk en de Fiesta is er nog altijd razend populair met 75.814 verkochte exemplaren. de Ford Focus en Volkswagen Golf gaan nek aan nek in de race voor plaats twee met 57.526 respectievelijk 57.018 verkochte units.



Zweden: Volvo XC60

Made by Sweden werkt in Zweden, want de XC60 pakt plaats een met 19.109 verkochte units. De S90 en V90 zijn samen goed voor plaats twee met 16.226 verkochte exemplaren. Pas op plaats drie vinden we de Golf terug, die 13.375 keer over de toonbank ging. Kijk dat is nog eens wat anders dan Clio’s, Karls en Up!’s.

Zwitserland

Tenslotte het rijke bergland dat je vooral associeert met dikke bakken die nergens hard durven te rijden uit angst voor megaboetes. Het is dan zo dat er in Zwitserland relatief veel mooi spul rondrijdt, maar de Zwitserse Otto Normalverbraucher houdt het bescheiden. De Octavia, Golf en Tiguan maken hier de top-3 op. Kloeke gezinsbakken, maar niet bepaald nekkendraaiers.

Conclusie:

We zien weer veel vaderlandsliefde in het lijstje terug. Aparte lijstaanvoerders zijn vooral de Peugeot 208 in Denemarken en de Hyundai Tucson in Ierland. Er lijkt niet direct een duidelijke reden te zijn waarom deze auto’s het hier juist zo goed doen en in andere landen niet. In tegenstelling tot Ruud Gullit zijn de Zweden wat ons betreft te benijden. Hun top-3 ziet er met de XC60 en S/V90 het lekkerste uit.

Tenslotte kunnen we begrijpen dat men zich binnen Volkswagen eens achter de oren krabt vanwege het succes van Skoda. Op zich is het natuurlijk goed nieuws voor VAG dat het merk het goed doet, maar wat blijft er van het merk Volkswagen over nu Skoda de échte ‘volkswagens’ lijkt te maken?

*cijfers van JATO Dynamics