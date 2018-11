Kimi Raikkonen heeft schurfthekel aan al dat reizen

De veteraan in de Formule 1 is niet anders gewend dat jaar in jaar uit in het vliegtuig te zitten.

Jonkies als Max Verstappen en Stoffel Vandoorne zijn nog maar net begonnen aan het Formule 1-avontuur. Oude rotten als Kimi Raikkonen draaien al even mee, maar vinden zeker niet elk aspect aan de F1 leuk.

Terwijl wij als kijkers voornamelijk de televisiebeelden en gelikte promofilmpjes van de teams zien, komt er op de achtergrond een slopende planning aan te pas om alles in goede banen te leiden. Reizen, sporten en alles daartussenin eist ontzettend veel van een coureur. Glamourboys als Lewis Hamilton zul je op dat gebied minder horen zuren dan bijvoorbeeld iemand als Kimi Raikkonen.

In een interview met Motorsport geeft de 39-jarige Finse coureur aan niet blij te zijn met al dat reizen. Wat dat betreft zijn de nieuwe races op de kalender slecht nieuws voor Raikkonen. Meer races betekent meer vlieguren en omgaan met om je oren vliegende tijdzones. In het interview durft de Fin best toe te geven dat hij het reizen ‘haat’. Kimi laat zelfs weten soms helemaal geen zin te hebben in een Grand Prix. De Finse coureur is echter gek op racen en dat overtreft alle nadelen die komen met het zijn van een coureur in de Formule 1.

Raikkonen heeft eerder dit jaar een contract getekend bij Sauber. Nog tot zeker 2020 gaan we de spraakmakende coureur zien in de Formule 1. Voor volgend jaar staan er, net als dit seizoen, 21 races op de kalender. Eind november is de laatste race van dit seizoen. Dan kan de Fin een paar maanden stoom afblazen en uitrusten. Halverwege maart 2019 begint het circus weer opnieuw.