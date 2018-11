Audi komt aanzetten met een verschrikkelijke optie

Gelukkig kun je het niet bestellen...

Er was een periode dat Audi erg fraaie auto’s maakte. Audi’s waren strak gelijnd, ingetogen en chic. Modellen als de A4, A6 en A8 waren saai, maar hadden een bepaalde klasse. Na het millennium kwam daar verandering in. Het begon met de introductie van de ‘Single Frame Grille’ op de A8 W12 in 2003. Daarna werden Audi’s een stuk expressiever. Bij Audi’s als de Q7 V12 TDI quattro, RS6 Avant of R8 V10 Plus is duidelijk dat ze duur, snel en prestigieus zijn. Het heeft Audi ook geen windeieren gelegd, want het merk met de vier ringen verkoopt sindsdien beter dan ooit.

Dat betekent dat je overal struikelt over de Audi’s. Om jouw Audi unieker te maken dan die van de rest, kun je kiezen uit een hele hoop opties en accessoires. Sinds vandaag heeft Audi een nieuwe optie om je auto qua uiterlijk te verfraaien. Audi is namelijk de eerste autofabrikant ter wereld met ‘partial matting’. Het is precies wat je ervan verwacht: gedeeltes van een Audi-koetswerk kunnen nu gedeeltelijk in het mat worden uitgevoerd. Maar.. de afgrijselijke trend van matte lakken was al lang over zijn hoogtepunt heen, toch?



Imagecredit: @ford op AutoJunk (uit 2008!)

Enfin, het eerste voorbeeld van deze techniek was al in 2016 te zien op een speciale editie van een Audi R8. Dat was echter nog ouderwets handwerk. Audi komt nu zelf met nog een voorbeeld in de vorm van een gedecoreerde de C-stijl op de Audi Q2. Het resultaat is precies van wat je verwacht: super-‘meh’. We hebben nu het persbericht 10 keer nagelezen, maar het lijkt niets meer dan het resultaat van matte stickers en een spuitbus te zijn. Maar dan moeilijker en met een patent. De nieuwe mat-accenten zijn nu te verkrijgen op de Audi Q2 #2 (een speciaaltje) en de Audi R8. Meer modellen volgen later.