11 opmerkelijke spots die je bij ons vrijwel nooit zal zien

Van WTF tot best wel gaaf.

Autospotten in Nederland is over het algemeen niet zo spannend. Op de snelwegen zijn het met name de bekende leaseauto’s en in het weekend heb je in steden als Rotterdam en Amsterdam de kans om een supercar tegen het lijf te lopen, maar dat is het ook wel. In ons land is er eigenlijk geen typische autocultuur te vinden, behalve de algemene Civic- en Golfbrigade bij uw lokale McDonalds. En dat is jammer.

Autoblog-lezer @emping woont in China en komt hier vrijwel dagelijks iets bijzonders tegen. Op Autojunk deelt de lezer zijn avonturen in het Verre Oosten. In dit artikel een greep uit de recente spots van @emping. Van een supercar in een bijzondere kleur tot een spraakmakende sticker. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Lynk & Co O3

Het Zweedse-Chinese sausje van Lynk & Co is zo gek nog niet. Neem nu deze sedan, de 03. Best een knap ding toch?



Biertje, iemand?

Ga zo de weg op in Nederland en je staat binnen enkele minuten aan de kant van de weg met een boze oom agent. In China zijn ze wat dat betreft wat minder moeilijk..



Een Jeep.. toch

Fout! Dit is de Beijing BJ40L. De Chinezen zijn het kopiëren nog niet verleerd.



Cadillac ATS

In China zijn naast de Duitse premiummerken ook auto’s van Cadillac heel populair. De ATS is daar een goed voorbeeld van. De eigenaar van dit exemplaar heeft de auto uitbundig versierd.



Hyundai Eon

Hoe tover je een saaie hatchback om tot iets grappigs? Deze Eon is moeilijk te missen.



Honda City

Wanneer je fan bent van Fast & Furious: Tokyo Drift, Kermit de kikker en als de Hulk je favoriete held is. Dan is deze Honda City heel normaal.



Lamborghini Aventador

Een Aventador is een stoere V12 Lamborghini. De supercar uit Italië verliest zijn stoere karakter in deze uitdossing.



Porsche 911 Carrera 4S Cabrio

Vandaag is rood.. alles wat met deze 911 te maken heeft. Naar het schijnt draait Marco Borsato non-stop uit de speakers van de cabrio.



Joel Beukers in China

Gewichten door het dak en de tent afbreken in China doen ze met deze goud gewrapte Camaro SS.



Honda Civic

Humor hebben ze wel, daar in China. In Maranello kunnen ze ongetwijfeld minder lachen om deze sticker op een Honda.



Audi A3

Een A3 zoals je die bij ons nooit in het straatbeeld zal zien.