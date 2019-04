Komt Jeep met een eigen 700+ pk Wrangler ‘Hellcat’?

Een ultiem beest.

Een extreem beest bij de dealer ophalen is veel leuker dan een geciviliseerd beest kopen en deze tunen tot een extreem beest. Daarmee doel ik op het volgende. Dodge heeft met de Hellcat- en de Demon-motor krankzinnige varianten op bestaande modellen in het aanbod. Die 6.2-liter V8 uit de Hellcat kan ook los gekocht en in andere auto’s gelepeld worden.

Tuners hebben al bewezen dat het technisch mogelijk is en dus krijgt Jeep geregeld de vraag of ze zelf zo’n brute Wrangler gaan aanbieden. Ze moeten geĆÆnteresseerden echter teleurstellen. Technisch is dit prima mogelijk, maar een kenteken zit er niet meer in.

Tegenover het Australische Drive laat Tim Kuniskis van Jeep weten dat de gigantische 6.2 inderdaad past, maar dat er dan geen ruimte meer is voor andere zaken. Bijvoorbeeld ruimte die nodig is om een kreukelzone te creĆ«ren. Zonder die zone is er geen type goedkeuring mogelijk. Tuners die de Hellcat-motor in een Wrangler of Gladiator lepelen moeten dit vooral doen, maar kom achteraf niet klagen over nekpijn als je een ongelukje hebt gehad met zo’n 700 pk+ monster.