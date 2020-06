Duitse politie is niet blij met deze Ferrari-replica

Er zijn wel meer mensen geen fan van replica’s, maar de Duitse politie dus ook niet.

Geslaagde replica’s: ze bestaan, maar meestal zijn replica’s vlees noch vis. De donorauto is om zeep geholpen en het resultaat is een slap aftreksel van het beoogde voorbeeld. Een leek hou je er misschien mee voor de gek, maar iedereen met beetje verstand van auto’s heeft prikt er zo doorheen. De maker zal echter ongetwijfeld plezier beleven aan het bouwen, dat is ook wat waard.

Er valt misschien het een en ander aan te merken op replica’s, maar veel kwaad kan het verder niet. Toch denk niet iedereen er zo over. Daar kwam een 45-jarige man uit Duisburg, die een Toyota MR2 had omgebouwd tot Ferrari, deze week ook achter.

De Duitse politie stuitte bij een rondje in de omgeving van Duisburg op de Ferrari-replica. De (over)ijverige dienders kwamen er al snel achter dat het geen Ferrari was maar een Toyota MR2. Helaas voor de beste man is dit strafbaar, omdat Ferrari een beschermd merk is. Een Polizei-woordvoerder liet aan Bild weten dat het iconische logo naast de motorkap ook op de wielen en rijkelijk verspreid over het interieur te vinden was.

Polizei entdeckt Fake-Ferrari in #Beeck.Auf dem zweiten Blick erkannten die Beamten der #PolizeiNRW #Duisburg hinter… Geplaatst door Polizei NRW Duisburg op Woensdag 10 juni 2020

Daarmee is de Duitser dus flink de klos. Hij kan een boete tegemoet zijn en moet waarschijnlijk zijn auto in oorspronkelijke staat terugbrengen. Dat is behoorlijk zuur, gezien alle moeite die er ongetwijfeld in gestoken is. Helaas heeft de politie maar één foto gemaakt, maar uit de neus is af te leiden dat de replica een F355 moet voorstellen.

Het is niet de eerste keer dat de politie zich bemoeit met Ferrari-replica’s. De Italiaanse en Spaanse politie gaan zelfs zo ver dat replica’s vernietigen. Daaronder was ook een MR2, die precies zoals dit exemplaar was omgebouwd tot F355. Het had dus nog erger af kunnen lopen.

Met dank aan tipgever Frank!

Foto: Polizei Duisburg