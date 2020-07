Dit wordt de Audi Q4 Sportback e-tron

Deze Audi moet het de Tesla Model Y lastig gaan maken.

Elektrisch, SUV en een aflopende daklijn: met deze ingrediënten heb je een auto die helemaal anno nu is. Na de Tesla Model X en Y, de Jaguar i-Pace en Audi’s eigen e-tron Sportback is deze Q4 Sportback e-tron de volgende.

De reguliere Q4 e-tron concept kregen we ruim een jaar geleden al te zien. Dit moet het kleinere broertje worden van de E-Tron. Net als zijn grotere broer krijgt ook de Q4 een Sportback-versie. Daar presenteert Audi vandaag de conceptversie van, die we hier voor ons zien.

Evenals de andere recente EV’s van Volkswagen staat de Q4 Sportback op het MEB-platform. Op technisch gebied is de Sportback identiek aan de reguliere Q4 E-Tron. Dit betekent dat de auto twee elektromotoren krijgt, die goed zijn voor een systeemvermogen van 306 pk. De topsnelheid is begrenst op 180 km/u, terwijl een sprintje van 0-100 in 6,3 seconden mogelijk is. Belangrijker nog: de actieradius komt met het 82 kWh-accupakket uit op 450 km.

Deze cijfers gelden voor de basisversie met vierwielaandrijving. Er komt ook nog een versie met enkele achterwielaandrijving (met één elektromotor dus). Deze krijgt minder vermogen maar wel een grotere actieradius. Reken op meer dan 500 km.

Dit alles kenden we al van de Q4 E-Tron. Het nieuws zit hem vooral in het design. De Q4 heeft namelijk een aflopende daklijn gekregen, zoals we eerder al zagen bij de e-tron Sportback en de Q3 Sportback. Een van de meest opvallende verschillen met de eerder genoemde Audi’s is de geïntegreerde spoiler die prominent aanwezig is. Verder is het design eigenlijk precies wat je zou verwachten van de combinatie ‘Q4’ en ‘Sportback’.

In het interieur zijn een 12,3 inch touchscreen, een AR head-updisplay en touch-functies op het stuur te vinden. Je smartphone draadloos opladen kan in het daarvoor bestemde vak in de middenconsole.

De Audi Q4 e-tron zal in juni volgend jaar zijn opwachting maken, gevolgd door de Sportback een paar weken later. We hebben ook al een indicatie van de prijs: in Duitsland gaat de basisversie minder dan €40.000 kosten.

In tegenstelling tot wat de naamgeving doet vermoeden komt de Q4 er uitsluitend als e-tron. Geen benzine of diesel dus voor dit model. Over een S- of RS-versie belooft Audi nog niets. In totaal wil Audi in 2025 meer dan twintig volledig elektrische modellen op de markt gezet hebben. Deze zouden goed moeten zijn voor 40% van de verkopen.