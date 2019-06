Dit vliegveld heeft een bijzondere volgauto

Misschien een ideetje voor Lelystad Airport?

Bijna elk Italiaans supercarmerk komt uit een illustere plaats. Zo komen Ferrari, Maserati, Pagani en Lamborghini uit de zogenaamde ‘Supercar Valley’. Ferrari komt uit Maranello, Pagani uit San Cesario sul Panaro en Lamborghini uit en Lamborghini Sant’Agata. Het is allemaal op een steenworp afstand van elkaar. Het is een must voor de autoliefhebber die op vakantie is in Italië.

Ondanks dat het een route is die je met de auto moet doen, is het vliegveld tegenwoordig zeer de moeite waard. Er is namelijk een nieuwe volgauto aan de luchthaven-vloot toegevoegd. Normaliter zijn het heel modale auto’s met een lichtbalk erboven op. Maar in Bologna doen ze blijkbaar niet aan modale auto’s. Het Aeroporto Marconi di Bologna heeft namelijk een Lamborghini Huracan RWD geïnstalleerd als volgauto. Kijk, dat is nog eens lekker aankomen op een vliegveld.

De auto is een grijze ‘RWD Coupé’, voorheen beter bekend als de LP580-2. Het is eigenlijk de Huracan hoe je hem wil hebben: met een atmosferische V10 én achterwielaandrijving. Hopelijk keert deze ook terug nu de Huracan EVO gearriveerd is. De auto heeft een speciale livery aangemeten gekregen om zo extra op te vallen. Aan de voorkant van de auto zien we een logo van het Aeroporto Marconi di Bologna, aan de zijkant van het grijze monster zien we ‘Welcome to Bologna’. Heel erg attent omdat in het Engels te doen. Uiteraard zijn de Italianen niet vies van een beetje nationalisme, dus hebben ze onder die zin een Italiaanse vlag geplaatst.

Het meest opvallende detail is echter die enorme joekel van een lichtbalk bovenop. Benieuwd wat het doet met de dstroomlijn, dat kan namelijk niet al te best zijn. Leuke touch: aan de achterkant van de lichtbalk staat ‘Follow Me’ geschreven. Dan weet de piloot meteen wat de bedoeling is. Misschien een tip voor Nederland, aangezien de fabriek van Donkervoort op een steenworp ligt van Lelystad Airport.