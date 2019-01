Lamborghini maakt typenamen eenvoudiger

Mocht ook wel.

Het bedenken van modelnaam en typenamen kan nog best een lastige klus zijn. Voor BMW is het vrij makkelijk. Ze hebben een 1 tot 7 Serie. Na het eerste cijfer komen twee cijfers om de motor aan te geven, voorheen gelieerd aan de cilinderinhoud. Voor Lamborghini was het aanvankelijk ook niet zo heel erg moeilijk. De meeste namen die recent gebruikt worden, heeft te maken met vechtstieren. Bij de facelift van zowel de Gallardo als de Murcielago kwam daar een typenaam achter. In het geval van de Gallardo was het LP560-4 en bij de Murcielago ging het om LP640-4.

De LP stond voor Longitudinale Posteriore, het feit dat de motor in lengte geplaatst is. Dat feitje benoemen was eigenlijk al vrij vreemd, want dat had de vorige Murcielago ook al. Sterker nog, de Muira had het blok overdwars liggen. De drie cijfers erna gaven een vrij exacte indicatie van het vermogen, het laatste cijfer stond voor het aantal aangedreven wielen. Een LP570-4 heeft dus 570 pk en vierwielaandrijving, een LP550-2 heeft 550 pk en tweewielaandirjving.

Die benaming gaat dus nu definitief op de schop sinds de Huracan EVO. Lamborghini was al iets minder bezig met het communiceren van de ‘LP’-namen, maar nu komen ze definitief níet terug. Lamborghini laat aan het Amerikaanse Motor Trend weten dat de ‘LP-XXX’ benaming te ingewikkeld was en alleen voor de die-hard Lamborghini fan te vatten was. Daarom heet de nieuwe Huracan nu Huracan EVO, bijvoorbeeld. Iedereen begrijpt wat dat inhoudt. Ook bij de Aventador wordt de ‘LP’ benaming bedankt voor zijn diensten, er is nu keuze uit een Aventador S Coupé, Aventador S Spyder en Aventador SVJ.

Er is op dit moment maar een versie van de Urus (off-road package even niet meegerekend), maar ook hierbij hoef je geen LP650-4 te verwachten. De enige verwarring kan nog ontstaan met de nieuwe Huracan Performante. Of dat nu ‘Huracan EVO Performante’ wordt of Huracan Performante EVO’ moet Lamborghini nog uitvinden. Eén ding is wel zeker, ‘Superleggera’ gaat absoluut niet terugkomen, zo laat Lamborghini weten aan het Australische CarAdvice. Die naam werd het laatst gebruikt bij de Gallardo LP570-4 Superleggera. Die naam is van oorsprong van Touring en wordt nu door Aston Martin gebruikt. Dat is niet zo heel vreemd. Zowel de Aston Martin DB5 als de Lamborghini 350GT hadden een koetswerk van Touring.