Deze korte G-Klasse is geen Suzuki Jimny

De 'basis' is wel degelijk een Mercedes. Nu de uitwerking nog.

Zoals jullie weten, is de ene G-Klasse de andere niet. Er is een vrij groot verschil tussen een oude 290 GD van defensie en een G65 AMG. We gaan binnenkort dieper in op de materie, maar kort gezegd zijn er drie stromingen. De eerste is de W460 (1979 tot 1991), de originele G-Klasse.

Sindsdien zijn er twee types van de G-Klasse: de rauwe, kale en professionele W461 en de luxe en stevig geprijsde W463. Het is de W463 die we het meeste tegenkomen op Autoblog en op de website van Mercedes zelf. Ondanks dat de G-Klasse in 2018 grondig vernieuwd is, behoudt deze zijn chassiscode.

Enfin, de W463 was er voor lange tijd in drie uitvoeringen: driedeurs ‘stationwagon’, vijfdeurs stationwagon en 3-deurs cabriolet. De laatste jaren is alleen de lange G-Klasse leverbaar. De cabriolet ging in 2012 uit productie en de korte driedeurs werd in 2006 al bewezen voor zijn diensten.

De korte variant kent een behoorlijk fanschare, met name de enthousiastelingen die graag door het ruige terrein ploeteren heeft de korte variant de voorkeur over de lange G. Qua looks lijkt de G-Klasse ‘SWB’ een beetje op een Suzuki Jimny: hoog, vierkant en kort. Sterker nog, door deze gelijkenissen zien we diverse kitjes voorbij komen waarmee je je Jimny er als een miniatuur G-Klasse uit kunt laten zien. Het Canadese Car News Network ging (wellicht) met het idee aan de haal en maakte onderstaande render:

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat er iets niet helemaal klopt. De achterruit is te lang. Bij de deur is goed te zijn dat ze de achterkant van de lange G-Klasse hebben gepakt en het tussen stuk eruit gehaald. Maar het zette ons wel aan het denken. Niemand koopt een G-Klasse omdat ‘ie zo praktisch is. Maar wel vanwege het feit dat het een hele stoere verschijning is. De korte is zo mogelijk nog stoerder dan de lange. Dus dan is het woord nu aan u, trouwe lezer. Moet Mercedes de korte G weer uit de mottenballen halen? Laat het weten, in de comments.