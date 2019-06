Duitsers maken Dakar eerbetoon van terreindwerg

Kijk, zo kan het dus ook.

De Suzuki Jimny is een van de coolste auto’s van het moment. Dat heeft niets met zijn prijskaartje te maken. Of met het motorvermogen. Of met de aanwezige hoeveelheid luxe. Nee, het is meer het puristische karakter van de auto.

Kijk, een compacte crossover pretendeert ‘iets’ te kunnen op onverhard. Anders heb je geen extra bodemspeling. Maar het zijn gewoon hatchbacks met hoogmoedswaanzin. Daar is niets mis mee, overigens. Ze zijn reuzepraktisch, de instap is lekker hoog en je hebt wat overzicht. De Suzuki Jimny is net even wat anders. De kleine terreinwagen heeft namelijk een ladderchassis met een separaat koetswerk, vierwielaandrijving en lage gearing. Met een Suzuki Jimny kun je daadwerkelijk wat klaarspelen in het terrein.

Wat heet: je komt zelfs behoorlijk ver. Voor de mensen die net even wat verder willen komen heeft het Duitse Delta 4×4 een goede oplossing. Het is een hommage aan de Suzuki LJ80 die in 1982 aan de start verscheen bij de Paris Dakar rally. Niet zonder succes: coureurs Josef Loder en Alois Schneck wisten de finish daadwerkelijk te halen. De Jimny van Delta 4×4 is geïnspireerd op die auto: de kleur, de sponsors en wielen doen denken aan het origineel dat in 1982 vriend en vijand verbaasde.

Maar daar bleef het niet bij. Om de Jimny nog capabeler te maken, is ‘ie met 5 cm verhoogd. Zo is er ruimte voor de enorme Legacy Forged lichtmetalen velgen (16″) en 285 brede Mickey Thompson Baja STZ banden. Verder zien we een grote verstraler aan de linkerkant bij de voorruit en een bullbar. Een roofrack en lier (tot 2000 kg) zijn ook leverbaar, maar niet afgebeeld. Alle accessoires bij elkaar gaat je zo’n 8.500 euro kosten, inclusief montage.