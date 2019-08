14 keer Audi Q8 op Nederlands kenteken

Hoe stellen Hollanders deze dikke Audi eigenlijk samen?

Met de Q8 heeft Audi het voor elkaar gekregen om het segment van de ‘SUV Coupés’ naar een niveau te brengen dat het nog best oké oogt. Smaak is subjectief, dus wellicht denkt u daar compleet anders over. Feit is dat dit model een fijne reisauto op papier is. Als 50 TDI blaas je met meer dan 1.000 kilometer op een tank naar je vakantiebestemming. Daar staat tegenover dat de Q8 met een serieus prijskaartje komt. Meer dan 160.000 euro neertellen voor de SUV is geen onmogelijke opgave. En dan moet de RS Q8 nog komen. Desalniettemin verschijnt de Q8 steeds vaker in ons straatbeeld. Hieronder een greep van enkele Nederlandse exemplaren, gespot op Autojunk. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

TJ-946-R – grijs – 136.304 euro

Het komt niet vaak voor dat een lijstje zo eentonig is qua kleuren. We trappen af met een rijtje Q8’s die eenzelfde prijs hebben.



TJ-893-R – zwart – 136.304 euro

Nummer twee met deze prijs is deze zwarte Q8.



TJ-811-R – zwart – 136.304 euro

En daar is drie, wederom zwart.



TJ-737-R – zwart – 136.304 euro

Vier op een rij. Unieke kleur ook.



TJ-894-R – grijs – 136.781 euro

Voor een paar honderd euro meer is deze Audi samengesteld.



TR-975-F – wit – 140.275 euro

De inmiddels nationaal bekende Audi Q8 ambulance!



TN-768-F – grijs – 140.275 euro

Geen ambulance, wel eenzelfde prijs is dit grijze exemplaar.



ZL-483-D – grijs – 145.285 euro

Een frisse wind is deze MTM getunede Audi Q8.



XD-866-N – zwart – 151.044 euro

Deze auto werd gespot in zijn natuurlijke habitat.



XF-401-L – grijs – 151.354 euro

Een grijze 286 pk Q8 50 TDI.



XL-299-R – bruin – 157.445 euro

Je moet goed kijken, want deze is bruin. Eindelijk een afwisselende kleur.



TN-752-L – zwart – 157.481 euro

De Q8 van de Nederlands hiphopartiest Bizzey.



XP-878-G – zwart – 162.532 euro

Flinke units, die 22-inch velgen.



XJ-261-N – zwart – 168.536 euro

Dit is voorlopig de duurste Q8 van Autojunk, met een prijskaartje van maar liefst 168.536 euro!