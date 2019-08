Aston Martin Valhalla mag voor het eerst buiten spelen

En dat is leuker dan binnenzitten.

De Aston Martin Valhalla beleefde zijn debuut op de Autosalon van Genève. Het concept, voorheen bekend als Project 003, stond temidden van andere super- en hypercars op de stand van Aston Martin. Het nadeel van zo’n show is dat de wow-factor in het niet valt. Met zo’n beursomgeving voelt het allemaal wat statisch.

Dat gevoel neemt Aston Martin nu weg, want de Valhalla mocht zijn benen streken op Silverstone in het Verenigd Koninkrijk. Je krijgt meteen de indruk hoe de straatauto eruit komt te zien, want het testexemplaar beschikte over een kenteken. Naast de Valhalla was er ook een Valkyrie aanwezig. De uiterlijke overeenkomsten zijn goed te zien, de Valhalla is overduidelijk familie. Afgelopen weekend konden Amerikanen voor het eerst kennis maken met het model. Aston Martin had de auto meegenomen tijdens de prestigieuze Quail in Pebble Beach.

Geen atmosferische V12 voor de Valhalla, maar een door Aston Martin ontwikkelde twin-turbo V6 met technologie vanuit de Formule 1. Voorlopig moeten we het nog doen met testmateriaal van Aston Martin, want het duurt nog wel even voordat deze auto in productie gaat. De Britten plannen een productiestart in 2021. Er komen maximaal 500 stuks van de Valhalla.