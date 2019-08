Nieuwe Mercedes A- en B-Klasse kunnen aan de stekker

Niet één, twee, maar zelfs drie nieuwe hybrides van Mercedes.

Mercedes is hard bezig met het uitbreiden van zijn modellengamma. Nu er dankzij de toenemende interesse naar hybride en elektrische auto’s een geheel nieuwe wereld is opengegaan, vliegen de groene alternatieven uit de fabriek. Vandaag voegt het merk drie van zulke voertuigen toe aan zijn line-up, in de vorm van twee hybride A-Klassen (Hatchback en Sedan) en een B-Klasse die eveneens aan de stekker past.

De nieuwe modellen, die onderdeel uitmaken van de zogenaamde EQ Power-lijn, hebben exact dezelfde aandrijflijn. Het gaat om de 250e versie. Zowel de A250e als de B250e zijn voorzien van een 1,33-liter viercilinder, verbonden aan een elektrische motor. Laatstgenoemde produceert in zijn eentje ongeveer 100 pk, de brandstofmotor levert 160 pk. Tezamen met de vierpitter is het stel goed voor 218 pk en liefst 450 Nm. In een sprint naar de 100 km/u is dit vermogen goed merkbaar: de A-Klasse, bijvoorbeeld, sprint in grofweg 6,5 seconden naar de 100 km/u.

De elektromotor wordt ondersteund door een 15,6-kWh lithium-ion batterijpakket, die bijgevuld kan worden met een simpele 7,4 kW wallbox. In een kleine twee uur tijd kan de accu volledig worden opgeladen. Het volledig elektrische rijbereik van de A250e en B250e betreft 70 à 75 kilometer, al is dit volgens de gedateerde NEDC-cyclus. De WLTP-actieradius ligt een kleine 15 kilometer lager.

Nederlandse prijzen zijn vooralsnog niet bekend, maar van de nieuwe A250e weten we dat hij in Duitsland 36 mille kost (37 mille voor de Sedan). Duitse prijzen van de hybride B-Klasse zijn er nog niet.