15 geniale autofilms voor tijdens de feestdagen

Een beetje plezier en vermaak tijdens de koude winterdagen.

Wij van Autoblog maken niet alleen zelf “films“, wanneer we lekker kunnen uitrusten op de bank bekijken we ze ook graag. Sinds de uitvinding van het witte doek verschijnen auto’s al op het witte doek, dus zijn er voldoende autofilms gemaakt die ook écht goed zijn. De komende dagen zul je ongetwijfeld een paar uurtjes over hebben die je kunt doden voor de televisie. Hierom hebben wij (@willeme en ondergetekende) voor jullie een paar fantastische films bijeengezocht, waarin toevallig ook auto’s voorkomen.

Swordfish (2001)

Een line-up met John Travolta, Hugh Jackman en Halle Barry kan eigenlijk niet misgaan, maar daarbij komt er in een geweldige scène ook nog een briljante TVR Tuscan S voor. Mede dankzij de auto komt de film minder oud over dan dat ‘ie in werkelijkheid is. Mocht je de TVR te buitenissig vinden, wees gerust. Jackman rijdt de rest van de film zijn rondjes in een Saab Cabrio.

Le Mans (1971)

Steve McQueen trok alles uit de kast om de film van zijn leven te maken. Hoewel het soms wat eentonig is, blijft het ongelooflijk stoer dat deze speelfilm deels is opgenomen tijdens de 24 uur van Le Mans van 1970. McQueen wilde zelfs deelnemen en een Porsche 917 delen met Jackie Stewart, maar dit ging uiteindelijk niet door.

“Lotta people go through life doing things badly. Racing’s important to men who do it well. When you’re racing, it’s life. Anything that happens before or after is just waiting.”

Drive (2011)

Als de titel nog niet voldoende voor zichzelf spreekt, hebben we nog Ryan Gosling, Carey Mulligan en Bryan Cranston om je te overtuigen dat je hem moet kijken. Oh, en Amerikaanse helden als de Chrysler 300C en Mustang GT achtervolgen elkaar. Een verrassend goede film, al zeggen wij het zelf. Eindelijk een Ryan Gosling-film die je niet hoeft te zien om wat gedaan te krijgen bij je vriendin.

Risky Business (1983)

Tom Cruise en een Porsche 928. Wat wil je nog meer? Die Tom Cruise pleite, natuurlijk. Maar ja, die gehersenspoelde Australiër verwijderen is natuurlijk niet mogelijk, maar je kan genieten van Bob Seger & The Silver Bullet Band, en natuurlijk die Porsche 928. En volgens de critici schijnt het een goede film te zijn.

Rush (2013)

In deze Formule 1-film over het iconische seizoen van 1976 volgen we het titanengevecht van Niki Lauda (Daniel Brühl) en James Hunt (Chris Hemsworth). De film heeft muziek van Hollywood-legende Hans Zimmer en is geregisseerd door Ron Howard, dus je weet dat het er een is om je vingers bij af te likken. Er zitten maar een paar chronische fouten in (zo wordt de Nordschleife niet ‘The Graveyard’ genoemd en waren Lauda en Hunt closer met elkaar dan de film suggereert), wat voor een Amerikaanse film erg weinig is.

Taxi (1998)

De kans is groot dat je deze iconische autofilm met Samy Naceri en Marion Cotillard al hebt gezien, maar dat is alleen maar goed. Een door Parijs scheurende Peugeot 406, daar kun je immers geen genoeg van krijgen. Ondanks de superieure achterwielaangedreven 500 E’s van de Duitsers (tuurlijk, lekker typecasten) wint de Peugeot het natuurlijk. De lome hiphop beats van IAM verhogen de feestvreugde. Maak niet de fout door Taxi 2, 3 of 4 te gaan kijken. Die worden per film slechter.

Born 2 Race (2011)

Film van Alex Ranarivelo met onbekende acteurs. In principe een bizar slechte film met uiterst matige acteurs en een zeer beroerd plot. De film is gemaakt voor en door autoliefhebbers. Alles is super onrealistisch, maar alles wat over de auto’s gaat klopt inhoudelijk. Ook de geluiden kloppen voor de verandering! Nog meer goed nieuws: je kan hem gratis kijken op YouTube! Slecht nieuws: die 1 uur en 38 minuten krijg je nooit meer terug.

The Last Ride (2004)

Norman Bee heeft een aantal bekende acteurs opgetrommeld en een soort F&F spin-off gemaakt. Het begint met een getunede Eclipse en wat soortgelijk spul. Maar de film blijkt een gigantische reclame te zijn voor de toen nieuwe Pontiac GTO, getuige het feit dat General Motors credits krijgt voor de productie. Zowel The Judge als het nieuwe model komen voorbij. Vanwege het plot moet de nieuwe getuned worden, wat uiteindelijk ook gebeurd ondanks dat er niemand een baan heeft om dit van te bekostigen. De cast is voor een commercial verrassend te noemen. Dennis Hopper, Will Patton Fred Ward en de borsten van Nadine Velazquez maken hier hun opwachting.

The Italian Job (1969)

Een ware klassieker. Een op en top Britse film met Michael Caine, een stel Mini’s en geniale achtervolgingsscènes. Haarfijn. @willeme vind stiekem de remake leuker. Wellicht heeft hij een punt.

Hot Fuzz (2007)

Omdat @autoblogger religieus tegen de geniale film Baby Driver is, zullen we deze niet benoemen (pssst: fantastische muziek, goede acteurs en gave scenes zorgen voor 2 uur visueel en auditief spektakel). Hierom nomineren we een andere film van Edgar Wright, namelijk Hot Fuzz. Deze hilarische politie comedy heeft toevallig óók een Subaru Impreza WRX. Netjes!

The Great Gatsby (2013)

Hoewel dit niet per se de eerste film is die je zal te binnen schieten, heeft deze romantische film, die gebaseerd is op de legendarische roman van F. Scott Fitzgerald, wel degelijk een paar fijne auto’s én achtervolgingsscènes. De twee meest in het oog springende bolides vinden we in de vorm van een gele custom Duesenburg uit 1932 en een blauwe Auburn uit 1933, de “coupé” van Tom Buchanan.

Bad Boys (1995)

Regisseur Michael Bay vindt in Will Smith en Martin Lawrence een geniaal duo dat hij vervolgens in een Porsche 964 Turbo laat plaatsnemen.

Bad Boys II (2003)

In deel twee zien we juist een Ferrari 575M Maranello.

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)

Een heerlijk foute film over NASCAR met heldenduo Will Ferrell en John C. Reilly, evenals de enige echte Sacha Baron Cohen (Ali G, Borat, etc) die de rol van een Franse, homoseksuele F1-coureur vertolkt. Shake ’n Bake!

Senna (2010)

Een waanzinnige, gedetailleerde, aangrijpende documentaire over het leven van Formule 1-legende Ayrton Senna. Een oprechte aanrader.

The Transporter (2002)

Actieheld Jason Statham speelt de hoofdrol in een film die wij alleen maar kunnen beschrijven als “een patatje met”. Hoogwaardig is hij allerminst, smakelijk is hij zeker. Prima bereid, en daarom perfect voor de feestdagen. De delen hierna werden iets minder geloofwaardig, alhoewel het gebruik van de briljante Audi A8 W12 (met 450 pk) veel beter was dan die 235 pk sterke 7 Serie…

Meer suggesties? Check ook de beste achtervolgingen in films, de 28 gaafste filmposters met auto’s en de 50 meest gedenkwaardige auto’s uit films.

Zelf een suggestie doen? Reageer hieronder om de medelezers méér kijkvoer te geven!