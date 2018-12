Lezersvraag: welke auto is je ultieme kerstboomvervoer?

Ja, de vraag waarvan je wist dat ie ging komen.

Op dit moment mogen we hopen dat jullie de kerstboom lang en breed op hebben getuigd, zodat hij in al zijn pracht en praal in een hoek van de kamer kan staan te schitteren, terwijl de familie het gezicht volduwd met de fijnste lekkerneien. Spoedig zal echter het moment aanbreken dat de dennenboom met huid en haar naar buiten gesleept moet worden. Alle naalden kunnen worden opgezogen, de versieringen gaan weer terug in de kast en over een krap jaar begint de hele meuk weer opnieuw. Nu is het aan jou de taak om de spar naar de afvalstraat te brengen. Maar heb je daarvoor wel de juiste auto?

Die metershoge kerstboom kun je natuurlijk in stukken proberen te zagen, maar aangezien je maag nog flink aan het bijkomen is van de culinaire aftermath en voorover bukken niet tot de realistische opties behoort, gebruik je liever de aanhanger van je buurman. Natuurlijk is het op dit moment dat je ontdekt dat hij die net heeft beloofd aan een handvol andere omwonenden. Acuut begin je te dagdromen van een auto die het sleepwerk wél aankan.

De voor de hand liggende keuze is een gigantische SUV uit een ver oord. Een Cadillac Escalade bijvoorbeeld, of een afschuwelijk dikke Infiniti QX80. Het besef dat dit je droom is, dringt nu pas tot je door en nog meer onwerkelijke apparaten beginnen in je gedachten rond te woelen. Met de Audi R8 uit de kopfoto als inspiratie komen achterwielaangedreven bolides in je op. Waarmee kun je onnodig veel plezier beleven in de sneeuw? Een Ferrari 812 Superfast, misschien? Of anders een royale Rolls-Royce Wraith? Niets is te gek. Vertel ons hieronder over jouw ultieme kerstboomvervoer!