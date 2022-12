De fraaiste LaFerrari ter wereld gaat onder de hamer

Eindelijk een LaFerrari die niet rood is met een zwart interieur.

Rood is geen saaie kleur, behalve op een Ferrari. Het is misschien goed voor de restwaarde, maar Rosso Corsa is nu niet bepaald een spannende keuze op een Ferrari. Gelukkig zijn er ook klanten die wél voor een originele kleurstelling kiezen.

De Amerikaan Greg Whitten is bijvoorbeeld zo iemand. Hij verdiende zijn fortuin in de softwarebranche en is tegenwoordig fervent Ferrari-verzamelaar. Whitten bezat ook een 250 GTO, die hij in 2018 voor $48,4 miljoen van de hand deed. Dat was toen de duurste auto ooit geveild.

De 250 GTO ging destijds onder de hamer bij RM Sotheby’s, die nu een andere auto van Greg Whitten in de aanbieding heeft. Deze Ferrari is iets recenter: het betreft een LaFerrari uit 2014.

Wat deze LaFerrari bijzonder maakt is de uitvoering. Dit is namelijk de enige LaFerrari uitgevoerd in Blu Elettrico, wat sowieso een zeldzame Ferrari-kleur is. Dat is eigenlijk zonde, want het staat verdraaid goed.

Het interieur is ook niet saai zwart, zoals bij de meeste LaFerrari’s. Whitten koos voor een crèmekleurig interieur, wat perfect samengaat met het blauwe exterieur. Ook een vermelding waard zijn de grijze velgen, aangezien de meeste LaFerrari’s zilverkleurige of zwarte velgen hebben.

Auto’s met een unieke samenstelling hebben niet altijd de beste restwaarde, maar dat lijkt in dit geval wel mee te vallen. RM Sotheby’s verwacht namelijk een opbrengst die tussen de €3,8 en €4,2 miljoen ligt. Dat is grofweg vier keer de nieuwprijs. Zo zie je maar weer: Ferrari’s verzamelen is een lucratieve business.