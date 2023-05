Uitwisselbare accu voor Fisker Ocean, da’s handig

Met de uitwisselbare accu voor de Fisker Ocean kun je eindelijk in 5 minuten laden.

Sommige merken nemen hun tijd voordat ze daadwerkelijk hun reeds getoonde waar aan de man gaan brengen. In het geval van Henrik Fisker is het verhaal bijna mooier dan de auto zelf. De oud BMW (Z8) en Aston Martin (V8 Vantage) designer begon eerst voor zichzelf met een eigen merk.

De Fisker Tramonto en Latigo CS waren geen grote successen. Daarna hielp Fisker met het ontwerp van de Tesla Model S om vervolgens zijn eigen milieuvriendelijke sedan op de markt te brengen (de Fisker Karma). Dat plan faalde en sindsdien is hij bezig met een LL Cool J-esque comeback.

Uitwisselbare accu Fisker Ocean

Fisker komt terug en wordt een grote concurrent voor Tesla, als het allemaal meezit. En hoe gaat het ermee? Nou, we kunnen er nog steeds geen eentje kopen, maar de resolutie van de persafbeeldingen worden al wat beter. Nu krijgen we ook heus keihard Fisker-nieuws in de vorm van de accu van de Fisker Ocean. Die gaan namelijk uitwisselbaar zijn.

Fisker werkt samen met Ample aan de batterijen. Aan de batterijen van een EV valt een hele hoop te verbeteren. Sterker nog, de meeste EV-nadelen zijn toe te schrijven aan de accu. Een van die nadelen – de lange laadtijden – worden aangepakt.

Want de batterijen kun je namelijk verwisselen. Je hoeft alleen maar naar een Ample-station te rijden, je auto te parkeren en binnen enkele minuten kun je wegrijden met 100% in de accu. Daar kan geen snellader tegenop.

Niet hetzelfde als Nio

Het klinkt een beetje als het concept van Nio. Bij die Chinese autofabrikant vervangt men de complete accu in één keer. Bij Ample werken ze met kleine modules. Het voordeel is dat je – als de auto het toe laat – alleen maar een gedeelte hoeft te vervangen. Dat klinkt geweldig en is het ook.

Maar de auto moet het dus wel ondersteunen en dat is nu niet het geval. Wel kan Ample EV’s erop aanpassen zodat je gebruik kan maken van de accu-wisselstations. De Fisker Ocean hoef je er dus niet op aan te passen.

De mogelijkheden worden pas echt interessant als je ook reeds bestaande EV’s kunt aanpassen. De batterijdegredatie neemt met de jaren toe, waardoor de range (toch al geen USP van oude EVs) afneemt. Op deze manier kun je de oude 10 jaar oude auto’s voorzien van modernere accutechnologie.

Hoe cool zou het zijn om en oude Nissan Leaf, Renault Zoe of BMW i3 een actieradius van meer dan 400 km te kunnen geven? Overigens valt en staat een hele hoop met de prijs van de ombouwkosten en die zijn nog niet bekend. Dus wellicht moet je toch meteen een Fisker Ocean kopen. Goed nieuws: die is vanaf morgen te bestellen in Europa.

Via: InsideEVs

