Yes! Ian Callum ontwerpt V12 Vanquish Shooting Brake

Een Aston Martin V12 Vanquish Shooting Brake? Kom maar door!

De hedendaagse consument denkt bij de term ‘shooting brake’ waarschijnlijk aan een CLA Shooting Brake of een Arteon Shooting Brake. Auto’s waar op zich weinig mis mee is, maar dat zijn gewoon stationwagens. Een echte shooting brake hoort drie deuren te hebben.

Een merk dat nauw verbonden is met de shooting brake is Aston Martin. De DB5 Shooting Brake was namelijk een van de eerste auto’s in zijn soort: een mix van een sportwagen en een praktische stationwagen.

De DB5 werd opgevolgd door de DB6 Shooting Brake, de DBS Estate en de Virage Shooting Brake. Dit waren stuk voor stuk coachbuilds waar maar een handjevol exemplaren van gebouwd zijn. Meer recent was er nog de Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, waar er 99 van gebouwd zijn.

Een auto die nooit de shooting brake-behandeling heeft gekregen is de V12 Vanquish (de eerste Vanquish dus). Het lijkt er echter op dat hier alsnog een shooting brake van komt. Ian Callum, die de auto destijds heeft ontworpen, deelt namelijk een plaatje van een heuse V12 Vanquish Shooting Brake.

Helaas hebben we nog maar één afbeelding, maar dit is genoeg om te zien dat deze V12 Vanquish Shooting Brake er gelikt uit ziet. We zouden bijna zeggen: beter dan het origineel. Daarmee zullen we Ian Callum niet beledigen, want hij heeft ze immers allebei ontworpen.

De Shooting Brake is trouwens niet direct gebaseerd op de originele Vanquish, maar op de Vanquish 25. Dit is de gemoderniseerde versie van de Vanquish, waar Ian Callum in 2020 mee op de proppen kwam.

Callum Designs geeft verder nog geen tekst en uitleg, dus het is niet duidelijk wat de plannen zijn. Het zou kunnen dat er een gelimiteerde oplage komt, zoals bij de Vanquish 25, maar het zou ook zomaar een one-off kunnen worden. We zijn hoe dan ook benieuwd naar meer plaatjes.