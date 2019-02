Boefje “leent” auto van gehandicapte avond na avond

Triester kan het niet.

Een Amerikaans stel uit Houston dacht lange tijd helemaal gek te worden. Ondanks het feit dat hun auto, een speciaal aangepaste MPV, iedere ochtend op de inrit stond, voelden ze dat er iets niet in de haak was. Het had wat tijd nodig, maar op een gegeven moment ontdekte de vrouw dat de tellerstand telkens toenam.

Haar echtgenoot wantrouwen was niet nodig. Haar man is gehandicapt en het interieur van de auto was speciaal voor hem ontworpen, zodat hij er ook eenvoudig in plaats kon nemen. Nadat de vrouw in de gaten kreeg dat de kilometerstand alsmaar hoger werd, begonnen andere ongewone dingen ook op te vallen. De stoel stond bijvoorbeeld verder naar achter, de spiegels waren iets versteld, etc, etc. Hierop nam het stel contact op met de politie.

Het duurde niet lang voordat de Texaanse politie begreep hoe de vork in de steel zat. Door de auto in de gaten te houden, ontdekten ze dat een man, ene Michael Armando Lopez, de wagen gebruikte als vluchtauto wanneer hij ergens inbrak. Toen de politie hem betrapte achter het stuur van de auto, probeerde de man weg te rijden. Tevergeefs, want zijn vluchtpoging eindigde met een klapper. De MPV werd tegen een paal geparkeerd en sneuvelde als gevolg van de impact. Nu heeft het stel geen auto meer. Treurig, zo stelt de vrouw: