Drie NL Porsche’s betrokken bij tragisch ongeval in Duitsland

Bij een tragisch ongeval met drie Porsche’s net over de grens in Duitsland, zijn vier Nederlanders om het leven gekomen.

En dan een bericht in de categorie ‘liever schrijf je ze niet’. Wij schrijven namelijk wel eens vaker over gecrashte exoten. Maar over het algemeen is de veiligheid van auto’s tegenwoordig dusdanig, dat men het meestal allemaal kan navertellen. In dat geval kunnen we het bericht positief afsluiten en is misschien zelfs een kleine kwinkslag op zijn plaats. Dit keer echter, is dat allerminst het geval.

Bij een crash in Duitsland op de A3 bij Emmerich heeft zich namelijk een enorm tragisch drama afgespeeld vanochtend. Kennelijk waren er wat Nederlandse Porsche’s onderweg om een leuke zondag te beleven net over de grens. Echter is het gruwelijk misgegaan toen de 42-jarige bestuurder van een Cayman GT4 de macht over het stuur verloor en in de greppel terechtkwam. In de Cayman zat ook de 37-jarige vriendin van de man in kwestie.

Dingen gingen echter pas helemaal enorm mis toen een achterop rijdende 39-jarige bestuurder van een 911 GT3 stopte om hulp te verlenen. Hulp die deze 39-jarige fataal bleek te worden. Er kwam namelijk nog een 56-jarige bestuurder van een 911 Turbo cabrio aan. Deze verloor ook de macht over het stuur, raakte de 39-jarige en daarna de reeds gecrashte Cayman.

De 39-jarige GT3 bestuurder en de 37-jarige vrouwelijke passagier in de Cayman zijn bij de resulterende klap direct om het leven gekomen. Maar inmiddels is bekend dat ook de 911 Turbo bestuurder én de Cayman bestuurder bezweken zijn aan hun verwondingen. In de 911 Turbo zat ook nog een 21-jarige passagier. Hij is de enige die de crash overleefd heeft, zij het met lichte verwondingen aan lijf en leden. En vermoedelijk een forsere verwonding aan zijn geest.

Een groot drama dus, al met al. Noemen dat de snelweg afgesloten was voor onderzoek is eigenlijk triviaal. Mogelijk wel nog van enig belang om te vermelden: ondanks dat het hier om drie NL Porsche’s gaat in Duitsland, vermoedt de politie niet dat het om een straatrace ging. De belabberde weersomstandigheden hebben een en ander vermoedelijk niet geholpen. Resteert ons nog om familie en vrienden sterkte te wensen met dit plotse verlies.

Image-Credit: News United