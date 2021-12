Grote steden willen lagere maximumsnelheid van 30 km/u

De vier grote steden willen een lagere maximumsnelheid voor meer veiligheid.

Onlangs kregen we de vraag: waarom zou je nog diesel rijden als je er toch niet de stad in mee in mag? Dat is een goede vraag! Want je wil met je auto op bestemming aankomen, het is de reden dat je een auto hebt en niet een OV-chipkaart.

Maar als je de grote steden van Nederland met de auto wil doen, dan is dat al behoorlijk lastig. De infrastructuur leent zich in veel gevallen niet meer voor de drukte die er anno 2021 is. Maar het gaat binnenkort nog minder aantrekkelijk worden, want de vier grote steden van Nederland willen de maximumsnelheid naar beneden hebben. De vier gemeentes (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) vragen dan ook aan het kabinet om de maximumsnelheid te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u.

Grote steden willen lagere maximumsnelheid

Maar daar blijft het niet bij, de automobilist moet nog meer gaan opletten. Naast langzamer rijden komen er meer voertuigen op de rijbaan. Alle elektrische stepjes en pedelecs moeten ook naar de bijbaan die voorheen voor auto’s bedoeld was. Daar zit overigens een gedachte in, want zo’n e-step of speed pedelec gaat behoorlijk hard en zorgt voor hachelijke situaties op het fietspad. Als auto’s minder hard rijden, is het snelheidsverschil veel kleiner tussen stepjes en auto’s.

Een gemeente kan niet zomaar de maximumsnelheid verlagen. Er zijn inderdaad veel ’30 km/u zones’. Daarin mag men niet harder dan 30 rijden (duh), maar de gemeente zit dan ook aan veel verplichtingen vast. Er moeten veel drempels komen, versmallingen en andere obstakels die de snelheid eruit moeten halen. Daar willen de gemeenten niet aan beginnen, want hulpdiensten moeten namelijk nog wél in staat zijn om snel door de stad te rijden.

Tegenstanders?

De snelheidsverlaging moet de veiligheid ten goede komen. Daarnaast is het ook gunstig voor een lagere CO2-uitstoot. Er zitten overigens nog wel wat haken en ogen aan de plannen. Verkeersdeskundigen denken dat enkel en alleen een ander bord niet gaat helpen om de snelheid eruit te krijgen. Er zal veel aangepast moeten worden om dat te bereiken, denk aan versmallingen of het vervangen van asfalt voor klinkers. Of gemeentes moeten zeer streng gaan handhaven.

Een verrassende tegenstander zijn de OV-bedrijven. Alles bussen en trams zullen langzamer moeten rijden, waardoor de reistijden nog lag langer worden dan dat ze al zijn. De vervoersmaatschappijen vrezen dan ook dat het OV minder populair zal worden als de snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u.

Via: NOS.nl