Volkswagen ID.4 als politieauto: ideetje voor Nederland? - Autoblog.nl

De Volkswagen ID.4 als politieauto: dat ziet er niet verkeerd uit. Moet onze eigen hermandad meeschrijven?

Wanneer je in het nieuws ziet dat de politie ergens moest ingrijpen, dan krijg je vaak politieauto’s ter plaatse te zien. Vaker dan niet gaat dat om de manusjes-van-alles die de politie tegenwoordig inzet, de Mercedes B-Klasse. Volg je die berichten echter veel, dan zal het je opvallen dat je her en der ook ineens exemplaren van de Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric kunt spotten in politiekledij.

Elektrische politie

De reden daarvoor is een pilot die in 2019 in werking is gesteld. Een aantal exemplaren van de elektrische Koreaanse crossovers worden als politieauto’s ingezet. Het gaat echter niet om een bevestigde keuze, maar om een soort langdurige proef. Hoe het daarmee zit, daar heeft de politie nog niks over bekend gemaakt in de laatste twee jaar. Gezien de ontwikkelingen zal het vast op de agenda staan om eens te kijken naar elektrische politieauto’s. Maar goed, welke auto kies je dan? Blijf je bij de Koreanen, of ga je – zoals nu vaak gebeurt – in Duitsland shoppen voor een Mercedes EQA, EQB of Volkswagen ID.3/ID.4?

ID.4

De Volkswagen ID.4 zou in theorie best een goede kandidaat zijn als politieauto. Onze politie durft dat tot nu toe nog niet aan. Dat is wel anders op een andere plek in Europa. Op het eiland Astypalea bij Griekenland gaat de lokale politie boeven vangen met een Volkswagen ID.4 die omgetoverd is tot politieauto.

Elektrisch eiland

De auto hoort bij een project van Volkswagen en het Griekse eiland om Astypalea een duurzaam eiland te maken. Daar hoort het elektrificeren van servicevoertuigen bij. De Volkswagen ID.4 neemt de rol van politieauto op zich. Verder mogen de particulieren van Astypalea voordeliger in een rits elektrische Volkswagens stappen. De e-Up, ID.3 en ID.4 gaan tegen gereduceerd tarief verkocht worden op het eiland.

Een goed idee, met name die Volkswagen ID.4 politieauto. Leest u mee, politie Nederland?