Zoom-ongelukken nieuw gevaar in Nederland

De verzekeraars zijn niet echt blij met het online vergaderen. Zoom-ongelukken liggen op de loer.

Het zal je weleens zijn opgevallen de afgelopen weken c.q. maanden. Allerlei belangrijke zakenmensen, die vanuit hun belangrijke zakenauto hele belangrijke zakelijke gesprekken voeren. Nu is bellen in de auto alleen toegestaan mits handsfree. Maar, hoe zit het eigenlijk met online vergaderen in de auto? Dat is namelijk een nieuw gevaar in Nederland, aldus verzekeringsmaatschappijen.

In dit geval gaat het om verzekeraar Interpolis. Dat glasheldere bedrijf vreest namelijk een enorme toename qua ‘zoom-ongelukken’. De reden is simpel. Bedrijven moesten oplossingen bedenken om te kunnen blijven vergaderen. Met online vergaderen kon dat deels ingevuld worden.

Zoom-ongelukken

Interpolis vreest een enorme toename van Zoom-ongelukken. Volgens de verzekeraar geeft 20% van de mkb-bedrijven aan dat er weleens vanuit de auto wordt vergaderd. Dit gaat via programma’s zoals Zoom. Volgens Interpolis stijgt het aantal ongelukken harder dan dat de verkeersintensiteit toeneemt. Er zijn geen exacte cijfers bekend of vrijgegeven over het aantal zoom-ongelukken in Nederland. Daar zijn we dus wel heel erg benieuwd naar.

Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is het een nieuw fenomeen. Er is nog geen onderzoek specifiek gericht op vergaderen in de auto. Dus er is nog geen hard bewijs dat online vergaderen in de auto gevaarlijker is dan handsfree bellen. Wel geeft het SWOV aan dat bellen met een groep mensen veel zwaarder is, cognitief gezien. Je moet niet alleen luisteren naar wat er gezegd wordt, maar ook wie aan het woord is.

Aandacht

Uiteindelijk is het natuurlijk vrij simpel. Alle aandacht die je nodig hebt om de vergadering goed te kunnen volgen, gaat niet naar het verkeer. Nu zijn auto’s meer dan ooit in staat om gevaren om zich heen te herkennen. Denk aan adaptieve cruise control en bijvoorbeeld Auto Pilot. Maar alsnog moet de bestuurder wel blijven opletten. Met dat soort systemen kun je ook nog meer afwezig zijn. Er is immers minder noodzaak om op te blijven letten.

Het fenomeen is echter dermate nieuw, dat er geen specifieke wet voor is. Wel kan een agent overigens constateren dat je te afgeleid bent en daardoor in overtreding bent. Dat is echter veel lastiger dan een Zoom-meeting direct beboeten. Reken maar dat als de ongelukken blijven komen, een wet zal volgen.

Via: AD