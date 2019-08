2.000 pk sterke Lotus blijkt niet aan te slepen

Ze gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank.

We kunnen complete boekwerken schrijven over het Britse merk Lotus. Het levert ongewtijfeld een van de kleurrijkere verhalen op. Ondanks dat het merk relatief jong is (71 jaar), kent het een enorme geschiedenis en vele hoogte en dieptepunten. Waar veel merken allerlei kanten opgaan qua concept en gedachtegoed, is Lotus relatief trouw aan zichzelf gebleven. Het is altijd hun specialiteit geweest om kleine, lichte en wendbare sportauto’s te bouwen. Zelfs de Esprit V8, een vrij serieuze sportwagen, was in zijn segment relatief licht en klein.

De introductie van de Lotus Evija deed dan ook de wenkbrauwen fronsen op de redactie. De Evija is een elektrische sportwagen. Dat is niet meer zó vreemd anno 2019. Ook van Lotus niet. Zeker niet als je bedenkt dat de Tesla Roadster in feite een Lotus Elise is met een minder fraai koetswerk en elektromotor. Maar de Evija is niet zomaar een spirituele Esprit opvolger. Het zou zo maar de snelste auto ter wereld kunnen worden dankzij het vermogen van 2.000 pk! Daardoor is de Lotus Evija ook zwaarder dan andere Lotussen. Zorgt dat voor minder interesse?

Nou: nee! Mooi niet dus. De Lotus Evija blijkt namelijk een enorm succes. Lotus nam de afgelopen week de Evija mee naar de Monterey Car Week op Pebble Beach en dat was een goede zet. De auto was namelijk een van de hoofdnummers op de show. Het voordeel van de Pebble Beach is dat veel mensen die er komen ook potentiëlele klanten zijn, in tegenstelling tot veel autobeurzen. De orders werden namelijk al getekend tijdens Pebble Beach.

Dat ging harder dan verwacht, want Lotus is inmiddels al bijna door het aanbod Amerikaanse productie slots heen. Dat is een goede opsteker voor Lotus, want nu weten ze dat de auto’s die gebouwd moeten gaan worden, het grootste gedeelte al verkocht is. Na het debacle met Dany Bahar een kleine tien jaar geleden is dit een zeer welkome opsteker. Onder leiding van Phil Popham krabbelt het eens zo geplaagde Britse merk behoorlijk overeind. Well done.