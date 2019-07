Officieel: dit is de nieuwe Lotus Evija!

Daar is 'ie dan, de nieuwe hypercar uit Hethel.

Lotus heeft zojuist het doek afgetrokken van de nieuwe Evija, een elektrische hypercar die een voorbode moet zijn voor de dingen die komen gaan voor het traditiemerk. Lotus deelt ook meteen een plaagstootje uit naar Aston Martin, McLaren en alle andere exotische Britse merken, door te stellen dat de Evija de eerste volelektrische Britse hypercar op deze aardkloot is. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek. Voor Nederland ook een voordeel, want je Evija’d de CO2-tax natuurlijk met zo’n EV.

De Evija heeft een ‘streefvermogen’ van 2.000 pk. Beetje lastig zoiets, maar het is kennelijk nog niet helemaal duidelijk wat het exacte cijfer gaat worden. Het gewicht daarentegen, altijd belangrijk bij Lotus, wordt al wel gegeven: 1.680 kilo. Op het eerste gezicht klinkt dat misschien niet als heel weinig, maar voor een pure EV hypercar is het zeker niet verkeerd. Accu’s zijn nou eenmaal zwaar en daarbij weegt een beetje 911 Targa tegenwoordig ook zoveel.

Voor de performancecijfers worden gezien het vermogen en het gewicht redelijk conservatieve getallen opgegeven. Het bekende sprintje naar de honderd moet in ‘minder dan drie seconden’ kunnen geschieden en de topsnelheid moet ‘meer dan 200 mijl per uur’ bedragen. Gezien de dingen die Rimac laat zien met vergelijkbare specs, lijkt ons dat er nog wel wat meer in het vat moet zitten. Maar goed, wellicht gaat Lotus voor het adagium underpromise and overdeliver. Of misschien gaat Lotus meer voor de endurance en de bruikbaarheid. De Evija krijgt namelijk een actieradius van 400 kilometer. Allegedly.

Zo mogelijk nóg belangrijker dan de performance van een hypercar zijn natuurlijk de looks. En tsja, wat moeten we daar over zeggen. We herkennen in ieder geval weinig ‘Lotus‘ in de nieuwe auto, tenzij je terugkijkt naar dat zwikje concepts dat een aantal jaren geleden ontstond onder leiding van dagdromer Dany Bahar (nu van Ares Design). Zonder heel duidelijke eigen smoel zien we vooral ‘een moderne sportwagen’, met wat invloeden van Koenigsegg, McLaren en de nieuwe Ford GT. De achterkant is dan nog het meest distinctief, met hele grote lichtarmaturen die de Ford GTesque aerokanalen in de koets accentueren.

Medio 2020 ziet de Evija het daglicht. Ga jij meteen even een van de 130 stuks op de kop tikken?