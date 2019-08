Deze Nederlandse Focus RS heeft slechts 11.000 km gelopen

Daar mogen wel wat kilometers bij gereden worden.

De Ford Focus RS is een van de gaafste Hot Hatches ooit gebouwd. Het was niet zozeer de snelste of de duurste, maar wel een heel erg gave.

Dat kwam voornamelijk door Ford zelf. De Focus van de eerste generatie (de ‘DBW’) stond al bekend als een geweldig sturende auto. De verwachtingen voor een sportief model waren dan ook hooggespannen. Of de Focus RS deze heeft weten waar te maken, moeten de liefhebbers eigenlijk zelf bepalen. De Focus RS was namelijk plankhard en het differentieel was wel érg aanwezig. Alsof deze 500 pk en 700 Nm moest verwerken. Het was zeker spectaculair.

Nee, het allertofste aan de Focus RS was het feit dat het volgens Ford de ideale Hot Hatch was. Dus geen sportpakketten, dynamic-plus pakketten, extra grote wielen, sport-plus stoelen of dat soort onzin. Nee, Ford klopte bij een stel specialisten aan voor de beste onderdelen zoals Recarco (stoelen), OZ (velgen), Brembo (remmen) en Quaiffe (differentieel). Daarmee maakte ze hun ideale Hot Hatch. Er was dan ook maar één Focus RS. Je had de optie om hem te kopen of om hem niet te kopen. Zelfs qua kleur had je geen keuze, allemaal waren Performance Blue.

Dat geldt ook voor de Focus RS die wij vonden, die uiteraard ook voorzien is van alle Focus RS-goodies. Het bijzondere aan dit exemplaar is de kilometerstand. In de afgelopen 16 jaar is er slechts 11.000 km mee gereden. Dat is minder dan 1.000 kilometer per jaar. Dan moet je echt een enorme zelfbeheersing hebben.

Tegenwoordig lijkt de Focus RS van de eerste generatie (DBW) niet meer heel snel te zijn, maar laat je je niet in de luren leggen. De fabrieksopgave van 215 pk is bescheiden, maar volgens velen is die opgave aan de bescheiden kant. Ook weegt de Focus RS niet zoveel, slechts 1.250 kg. Het enige nadeel van een (bijna geheel) originele Focus RS met zo weinig kilometers is dat je al aanvoelt dat het een dure auto gaat worden. Dat klopt ook, want de verkopende partij wil er écht heel erg graag 26.995 euro voor hebben. De advertentie kun je hier bekijken.