Beleef nieuwe ouderwetse lol in deze trapkar

Het blijft leuk.

Een van de leukste auto’s om te rijden is een rappe doch compacte old-school auto. Stap voor de lol in een Peugeot 106 GTI of Renault Clio 16v en je maakt de hele dag kirrende geluiden. Dankzij het gebrek aan overtollige kilo’s is de snelheidsbeleving veel groter.

Ook kun je zo’n auto fatsoenlijk op zijn staart trappen, zonder direct achter de tralies te belanden. Kortom, rappe old-school auto’s zijn leuk. Helaas zijn ze vaak oud en behoorlijk afgeleefd, waardoor de meeste mensen begrijpelijkerwijs bedanken. Dan zijn er nog een paar liefhebbers die een 205 GTI kopen voor het geld waar je ook 3 gebruikte Alfa 159’s voor kunt aanschaffen. De laatste andere optie is om een nieuwe auto met oude techniek op de kop te tikken.

Zo hadden we aan het begin van de maand de vernieuwde Renault Sandero R.S.. Of wat te denken van de Fiat Cronos HGT? Een auto die ook in dat rijtje past is de Lada Granta Drive Active. Ook dat is een sportieve moderne auto met een ouderwetse twist. Omdat je waarschijnlijk alweer vergeten bent wat een Lada Granta is, check de afbeelding boven deze alinea en aanschouw deze nobele Russische creatie.

De Granta Drive Active is er met een 1.6 16v met 106 pk die je naar keuze kunt uitrusten met een handbak of een automaat. Wel geeft Lada aan dat ze een speciale sportknop op de automaat hebben met een ‘speciaal dynamisch algoritme’. Hoe briljant is dat? De auto is speciaal gecreĆ«erd voor ‘fans van een energetische rijstijl’.

De Granta Drive Active is voorzien van een sportonderstel, sportstoelen en diverse sportieve details zoals unieke bumpers, velgen en ‘X-Graphics’. Om het geheel af te maken krijg je ook een subtiele spoiler op de bips van je Granta. Mocht je de Granta Drive Active nog iets te braaf vinden, Lada heeft ook nog de hete Kalina NFR in de aanbieding.