2018 tot nu toe: meer of minder files?

Lekker doorrijden of toch als file-ratten in de val?

Dan mag minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wel mooie toekomstige plannetjes hebben om files aan te pakken, daar hebben automobilisten op dit moment plat gezegd geen reet aan. Het is crisis op de Nederlandsche wegen, want het zal je niet verbazen dat het aantal files zijn toegenomen in de eerste helft van dit jaar.

Sterker nog, er zijn dit jaar een aantal records gebroken. De algehele filezwaarte is met maar liefst 20 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de ANWB. De meeste files stonden in de maanden maart, april en mei.

Vooral knelpunten zijn boosdoeners. Onder meer op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, de A20 van Hoek van Holland naar Gouda en de A27 van Utrecht naar Breda zijn hotspots voor stilstaand of langzaam rijdend verkeer. Meestal zijn het juist de donkere maanden die garant staan voor veel files. De maand mei werd echter gekenmerkt door dagen met flinke hoosbuien, met een zeer drukke avondspits tot gevolg. Volgens de ANWB zijn het aantal incidenten op de weg toegenomen, wat ook weer voor meer oponthoud heeft gezorgd.

Foto: Porsche in de file, via @hhitalia op Autojunk