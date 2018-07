Belgen kiezen voor Volkswagen

Wat dat betreft zijn het net Nederlanders.

Voorlopig is het Volkswagen die in België aan het langste eind trekt. Wie nog niet op de kalender heeft gekeken, het is juli en dat betekent dat de eerste helft van het jaar erop zit. In het eerste halfjaar verkocht Volkswagen de meeste auto’s bij onze Zuiderburen. Het gaat in totaal om 33.369 auto’s van het merk.

Daarmee staat Volkswagen weer ouderwets op nummer één. De afgelopen jaren trok Renault aan het langste eind, maar moet nu dus deze plaats afstaan aan de Duitse autobouwer. De Fransen hebben nog een halfjaar om een inhaalslag te maken. Volkswagen heeft een marktaandeel van 10,07 procent in België. Het merk verkocht 3.700 auto’s meer in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Dat is een toename van 12,5 procent.

Volkswagen is de hete adem van Renault nog niet kwijt. Het merk volgt op de voet met 30.145 verkopen. Op de derde plaats staat Peugeot met 26.064 verkopen. De algehele verkoop van auto’s in België nam in het eerste halfjaar toe met 2,81 procent. Hekkensluiters van de top vijf zijn BMW en Opel. (Bron: Febiac, via HLN)

Foto: GTI Clubsport via @kuifje op Autojunk