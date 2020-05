24-jarige crasht Audi RS3 na achtervolging

Een wilde nacht voor de Koninklijke Marechaussee, met in de hoofdrol een achtervolging van een Audi RS3.

De Koninklijke Marechaussee in Zevenaar werd afgelopen nacht onaangenaam verrast door de bestuurder van een grijze Audi RS3 Sportback. Rond 01:50 kwamen agenten de rappe hatchback tegen. Men wilde een controle uitvoeren, maar daar had de bestuurder van de Duitse hot hatch geen zin in. De Audi RS3 ging ervandoor en een achtervolging volgde.

De 24-jarige bestuurder van de Audi RS3 snelde richting de Duitse grens. Vermoedelijk dacht hij over de grens te kunnen ontkomen aan de Koninklijke Marechaussee. Even leek het er ook op dat de snelle RS3 inderdaad de politie was kwijtgeraakt. Ondertussen waren er meerdere eenheden ingeschakeld om de omgeving waarin de Audi zich kon begeven af te sluiten. De bestuurder van de Audi maakte echter een fout.

De bestuurder verloor de macht over het stuur. Aan de achtervolging kwam een einde toen hij de Audi RS3 crashte op de Emmerichseweg, nabij de Duitse grens. Vervolgens kwam de politie ter plaatse bij de de flink beschadigde Audi. De 24-jarige was al gevlogen. Er werd een politiehond ingezet om de verdachte op te sporen. Met succes, want de hond trof de RS3-rijder in de buurt aan. Hij zat verstopt in de bosjes.

Uiteraard werd de 24-jarige man uit Utrecht direct aangehouden. De Koninklijke Marechaussee Zevenaar is een onderzoek gestart.

Fotocredit: Politie Zevenaar via Facebook. Met dank aan Arwin voor de tip!