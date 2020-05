Nederlandse prijs Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ bekend

De Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ is een gigant en dat is de prijs ook.

Recent hadden we de nieuwe Mercedes GLS 400d in de rijtest. Wat opviel was hoe enorm de SUV eigenlijk is. De topvariant van dit model is de Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ en nu is de Nederlandse prijs bekendgemaakt van het vlaggenschip. Het mag geen verrassing heten dat je diep in de buidel moet tasten voor deze machine.

Voor we de prijs van de Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ verklappen, eerst even de specs. Natuurlijk tref je in dit AMG-product de inmiddels welbekende geblazen 4.0 V8 uit Affalterbach aan. Het blok is goed voor 612 pk en 850 Nm koppel. Omdat deze AMG een 48v mild hybride is, kan de kleine elektromotor een tandje bijzetten met nog eens 22 pk. Gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G snelt het kanon in slechts 4,2 seconden naar de honderd. De top ligt op 250 km/u, of 280 km/u als je het AMG Drivers Package aanvinkt.

We laten je niet langer in spanning. Voor het lieftallige bedrag van 226.310 euro staat de 600+ pk sterke SUV op de stoep. Van die prijs voor de GLS 63 4MATIC+ bedraagt 63.033 euro de BPM en 28.077 euro de BTW. Met een CO2-uitstoot van 273 g/km zijn de bomen ook weer blij.

Qua concurrentie staat de Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ eenzaam aan de top. Audi heeft wel een 200.000 euro kostende RS Q8, maar geen RS Q7. BMW heeft tevens geen hardcore model van de X7.