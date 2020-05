Miljarden bezuinigingen voor zwaar getroffen Nissan

Miljarden bezuinigen zodat Nissan gedurende deze pandemie een gezond bedrijf blijft.

Dat het coronavirus er bij veel bedrijven financieel inhakt hoeven we je niet uit te leggen. Ook Nissan gaat de broekriem aantrekken door middel van bezuinigingen. En dat doen ze zoals je van een Japans autoconcern kan verwachten. Strak, gecoordineerd en rigoureus.

Volgens Autonews winden ze er bij Nissan geen doekjes om. De autofabrikant zou voor 300 miljard yen in kosten gaan snijden. Dat komt neer op omgerekend zo’n 2,5 miljard euro. Vooral de tegenvallende verkopen door de wereldwijde corona pandemie zou er flink inhakken bij Nissan.

De verwachting is dat Nissan de plannen voor de bezuinigingen op 28 mei gaat aankondigen. Op die datum worden ook de voorlopige financiële resultaten kenbaar gemaakt. Volgens de bron gaat het om een pakket aan kostenbesparingen voor de komende drie jaar.

Drastische maatregelen zouden onderdeel uitmaken van dit stappenplan. Zo spreekt men onder meer over het uitfaseren van het iconische Datsun-merk. Het zou overigens de tweede keer zijn dat ze dit bij Nissan gaan doen. In 1986 werd Datsun ook al in stapjes uitgefaseerd. In 2013 haalde Nissan de Datsun-naam weer van stal voor goedkopere auto’s in opkomende markten, waaronder India. Andere besparingen zullen plaatsvinden op het gebied van marketing en onderzoeken.

Nissan zit al het hele jaar in zwaar weer en daar komen deze bezuinigingen nog eens bovenop. Het aandeel van Nissan Motor is sinds het begin van dit jaar al met meer dan 40 procent gedaald.